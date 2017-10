Eduardo Giordano: “Es momento de que el hospital no esté vapuleado”

El edil vecinalista, Dr. Eduardo Giordano, se refirió al funcionamiento del sistema de salud en la ciudad, y manifestó que por estos días la situación tiende a resolverse aunque expresó: “Es momento de que el hospital no esté vapuleado”.

“Estoy colaborando en pediatría en Reta hace poco más de un mes. La gente tiene una buena recepción, porque era algo que se necesitaba y he colaborado con el Dr. Guerra para ayudar en los momentos difíciles del hospital que tienen a resolverse. Se van incorporando médicos y se han fijado como pautas que quienes ingresan deben colaborar con la guardia. Se va tratando de encontrar soluciones a viejos problemas; es difícil conseguir profesionales que vengan a trabajar, ya hablamos para cubrir a Orense playa; Copetonas ya tenemos otro médico en conversaciones para ayudar a la médica que esta allá y creo que es una situación que se generó con el tiempo”, detalló.

Giordano consideró respecto a la polémica generada por la atención en la guardia del nosocomio que “creo llegó a un desgaste. Es una zona de trabajo especial; veo que los médicos dan lo mejor que tienen, aunque son criticados. Como todo ser humano a veces cometeremos errores, pero tienden a subsanarse, y esto no es una persecución hacia los no médicos, porque somos todos compañeros de trabajo, pero a veces viene bien una renovación”, indicó.

Para el profesional de la medicina y concejal, “no hay por el momento alejamientos, porque además por más que se pague bien la guardia, es un tema de disponibilidad. Es momento de que el Hospital no esté vapuleado. Los pacientes tienen unidades sanitarias y horarios de consultorios de mañana; no puede haber una catarata de pacientes después de la una de la tarde que tenga que resolver el médico de guardia. Porque está para resolver emergencias, como un infarto, un ACV, un accidente en la vía pública. No atendiendo a quien le duele el nervio ciático hace tres días y no vino antes porque se le hacía tarde”, consideró.