Eduardo Groenenberg: “Sánchez nos ha propuesto duplicar el esfuerzo”

Habló con LU 24 el secretario de Obras Públicas, Eduardo Groenenberg, luego de que le presentara la renuncia al Intendente Carlos Sánchez, y este la rechazara.

Contó que su la decisión fue “porque creo que todos los funcionarios que estamos con una responsabilidad política y técnica en cada una de las secretarías, tenemos la obligación de decir ‘yo tengo aquí mi renuncia si usted la necesita’, yo me pongo a disposición del intendente. Me pareció muy natural porque mi sector es un área muy expuesta y visible, muy criticable. Me pareció que era una actitud correcta y que correspondía”.

Al ser rechazada la renuncia Groenenberg explicó que Sánchez le pidió que “hay que acercarse al vecino, poder contarle con más claridad las obras que se están haciendo, o pedido de disculpas porque algún montículo de tierra quedó sobre su frente. Simplemente Sánchez nos ha propuesto duplicar el esfuerzo”.

“El municipio tiene ciertas limitaciones naturales para poder cumplir con este cumulo de obras, que obviamente por ser un año eleccionario es completamente no común, es especifico de estos años electorales y por supuesto nuestro criterio es ‘hagamos todo lo que podamos’ porque en este momento hay que estar presentes y hacer todas las obras”, agregó.

Asimismo destacó que “los fondos están hoy, y el vecinalismo lo que ha hecho es generar toda la documentación necesaria, el vecino sabe todas las gestiones que se hacen en los despachos nacionales y provinciales. Coincido con la actitud del municipio de tomar las obras, pero que algunas obras se retrasen o generen algún problema con el vecino, porque justamente la reunión de hoy fue una crítica a decir ¿dónde estamos fallando?”.

Para finalizar sostuvo: “Para el vecinalismo es fundamental ir urbanizando los barrios, urbanizar fuera de las cuatro avenidas hasta la circunvalación de mediano plazo, en eso estamos en este momento y los fondos que vienen son para eso. Otra cosa que Sánchez con justa razón nos criticó es nuestra presencia en los barrios”.