Educación de la Provincia analiza recuperar contenidos si hay paros docentes

Desde la Dirección General de Cultura y Educación adelantaron que están monitoreando todo lo relacionado a la pérdida de contenido producto de los paros docentes y, que de ser necesario, está todo listo para aplicar “estrategias de recuperación”. Desde la cartera educativa también se quejaron de que, cada vez que hay un debate sobre la enseñanza, “hay una amenaza de paro”.

“Por ahora sólo fueron tres los días paro y no en todos los distritos se da la misma manera. Por ahora no es algo alarmante pero si esto se mantiene en el tiempo, tendremos que accionar como hemos accionado otros años”, explicó el subsecretario de Educación, Sergio Siciliano.

No obstante, el funcionario aclaró que, “más allá del recupero, un día de paro es un día perdido y es un día de trastorno para el chico y para las familias, porque no es lo mismo que esté en la casa que en el aula”.

Con respecto a lo que pueda pasar luego de un eventual acuerdo salarial -ya son trece las reuniones y 6 las propuestas-, Siciliano admitió que “falta dar un debate de fondo en muchísimos temas que trascienden” está coyuntura, como la calidad educativa, el ausentismo docente, el perfeccionamiento, etc.

“Hay mucho que debatir con los docentes y con las entidades gremiales, y con los padres y con toda la comunidad educativa, pero imagínese que si para cada debate que nosotros tenemos que dar de fondo sobre una nueva escuela, sobre las posibilidades que tiene que brindar una nueva escuela secundaria, la repuesta cuando no estamos de acuerdo es el paro”, completó.

“Tenemos que buscar un mecanismo donde podamos expresar opiniones distintas pero no con los chicos expuestos en el centro de la escena con la posibilidad que haya un paro. Tenemos que debatir todo el año pero sin esa amenaza constante”, finalizó Siciliano.

FUENTE: Infocielo