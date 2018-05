El 1 de junio comenzará la temporada de caza comercial de liebre

A partir del 1º de junio próximo quedará habilitada la temporada de caza comercial de liebre europea, la que se extenderá hasta el 31 de julio. La misma está destinada a satisfacer las actividades de los establecimientos frigoríficos inscriptos en los registros provinciales.

El secretario municipal de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Carlos Bayúgar, contó a LU 24 que “desde mediados del mes de abril empezamos a hacer los trámites para que los cazadores se anoten ya que tienen que cumplir 5 o 6 requisitos para tener la licencia aprobada”.

El funcionario dijo que “la situación está bastante compleja en cuanto a costos. Hasta que no arranca la temporada no se sabe bien cuánto pagan la liebre y por eso son prácticamente siempre las mismas personas las que cazan”. En este sentido, indicó que habitualmente no se superan las 15 licencias, contando con algún chavense que la tramita.

Por otra parte, informó que “en la Secretaría cada vez más gente está solicitando la licencia anual de pesca, la que cuesta 40 pesos y es gratuita para los jubilados”.