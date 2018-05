El 13 de junio se realiza la próxima reunión de erosión costera en Claromecó

El primer enquinchado como prueba piloto para recuperación de arena y aprovechando el viento predominante que es del Sudoeste, lo realizó Nestor Zoquini en noviembre del 2017 a la altura de Orilla Gurú.

Luego de 6 meses, y viendo la funcionalidad del mismo, esta vez en forma conjunta con Municipio y Turismo, siguen con el proyecto adelante y es por ello que ahora está realizando uno a la izquierda de Posta del Faro, en donde termina el murallón, haciéndolos entre los pluviales que corren hacia el mar para que mantengan la misma línea y no barran la arena lograda por el enquinchado.

Pretende llegar hasta el faro con un total de 10 aproximadamente, si las condiciones climáticas de realizar uno por semana se lo permiten. Este es un lugar estratégico, porque al no haber murallón, es la zona en donde más se junta arena en el frente de las casas, y de esta forma, ya no sucedería.

Hay toda una movida con respecto a la erosión costera y se están realizando varias actividades para mejorar, como por ejemplo el trabajo de máquinas en playa, el enquinchado, el próximo estudio del Dr. Islas sobre el impacto en las 4 estaciones del año y del cual se podrá desprender un análisis comparativo, ya que en el 2005 también lo había realizado.

Nestor nos puede confirmar que la próxima reunión se realizará el 13 de junio en el Espacio de Arte Quelaromecó de 10 a 13 hs. para los municipios de toda la costa y por la tarde habrá una charla abierta a la comunidad y a las instituciones intermedias para que tengan acceso de cuál es la situación explicada por los profesionales que realizaron el estudio en su momento. Los interesados tendrán la posibilidad de plantear sus dudas y/o presentar sus posibles soluciones.

Para finalizar dijo que "de esta forma ya no se quedará en lo que se habla, sino en lo que está hecho".