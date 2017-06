El 18 de agosto comenzará el Torneo Internacional de Hockey sobre patines

Después de muchas reuniones, largas gestiones, y sobre todo mucho trabajo, comunicaron que del 18 al 20 de Agosto, en el Gigante de Huracán, se disputará un Torneo de Primera División masculina de carácter Internacional, que será uno de los más relevantes que se hayan jugado en nuestra ciudad.

De este certamen participarán equipos de otros países y de la Región Cuyana.

En pocos días más se estarán brindando más detalles de este importante evento.

Continúa el Torneo Comercial

Esta semana se sigue disputando el Torneo Comercial en el Club Huracán, con dos interesantes enfrentamientos, esta fecha está programada de la siguiente manera:

*Miércoles 28 de Junio 21 hs: Huracán vs. SMATA

*Jueves 29 de Junio 21 hs: Almaceneros vs Barcelona Old

Recordemos que quienes asistan a estos encuentros, que esta es la última semana para acercar ropa de abrigo que será destinada a la Escuela N° 7.