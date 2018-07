El 9 de agosto llegan las ambulancias del SAME y se realiza la primera capacitación

El municipio firmó el convenio con el Ministerio de Salud de la provincia para implementar en la ciudad el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), luego de que fuera homologado por el Concejo Deliberante.

El SAME aportará dinero a la salud pública de Tres Arroyos, dos ambulancias nuevas y también capacitación para los profesionales. La Secretaria de Prevención y Salud, Isabel Tarchinale, anunció por LU 24 que la entrega de las ambulancias y el primer curso de capacitación para todo el personal afectado al sistema de emergencias será el jueves 9 de agosto.

También indicó que abarcará a personal de seguridad, bomberos voluntarios, de los CAPS y autoridades municipales. “Se realiza no solo para el servicio de emergencias del hospital sino que lo hacemos un poco más extensivo para todos aquellos que tiene que actuar en alguna situación de emergencia referida a la salud de Tres Arroyos”, dijo.

“Los fondos que se enviaran para el SAME comprenderá un pago el primer año de 6 millones de pesos, el segundo año de 3 millones y el tercero de 1,5 millones”, declaró Tarchinale.

Diferencias en la atención

En cuanto a las diferencias que habrá entre el sistema que existe hoy en la ciudad y el que vendrá con el SAME aseguró que “será más interna en el manejo de lo que es el llamado para la atención de la emergencia, en cuanto a que se unifican los criterios, por el hecho de que al haber todo un sistema único hace que todo el mundo tenga el mismo librito, todos nos regimos por lo mismo. Todo esto acelera los pasos”.

El sistema al servicio de la población

Finalmente aclaró que “cuando un municipio adhiere a este sistema todo el hospital se transforma en un nodo de atención SAME, una de las cosas que ellos proponen es que todas nuestras ambulancias tienen que tener el color de SAME, perdemos la identidad de nuestras ambulancias para transformarse todo en SAME”, y agregó que “el sistema estará al servicio de la población”.