El Acto Central, momento de emociones compartidas

Después de un sábado complicado en materia climática, el sol se presentó en todo su esplendor en la tarde del domingo y trajo así aún más brillo a la jornada de cierre de la Fiesta Provincial del Trigo. Por esa razón el público aprovechó las bondades de una temperatura agradable para recorrer el predio, concretar alguna compra postergada y, sobre todo, acompañar el desarrollo del Acto Oficial y desfile institucional de la celebración.

Esta actividad se inició pasadas las 16.45, cuando en el palco oficial se entregaron premios y reconocimientos. En primer lugar, se ungió como Agricultor Pionero a Humberto Groenenberg. El intendente Carlos Sánchez le otorgó el galardón, y el premiado agradeció a las autoridades y al público. “Para mí es un gran honor, muchos podrían ocupar este lugar, pero no es mi mérito, detrás hay una familia, amigos y conocidos que han trabajado conmigo. Agradezco a mis padres por haber elegido a la Argentina como su patria, este país que nos ha dado todo”, señaló.

La Maestra Rural, Celestina “Nelly” Stadelman de Bianco, también recibió su reconocimiento emocionada, de manos de la concejal Marta Pellegrini. “Nunca pensé que mi trabajo podría ser obsequiado con un recuerdo, algo que uno no hace esperando esto. Este trabajo se hace de corazón, soy docente de guardapolvo blanco igual que mis alumnos, con los que viví muchas cosas lindas. Esto me llevó a recorrer de nuevo los caminos que hice, con buen tiempo, lluvia o granizo, para llegar a las escuelas donde me esperaban mis chicos, aprendiendo las canciones patrias, a bailar folklore. Cuando estábamos en el aula les mostraba el puntito del mapa donde estábamos nosotros, tan lejos de los grandes centros, y les decía ‘de aquí saldrán grandes personas’. Y salieron profesionales, trabajadores del campo como sus padres. Y aunque fui muy exigente, muchos me reconocen que gracias a eso pudieron afrontar las exigencias de la secundaria. Este reconocimiento lo comparto con todos los maestros rurales, porque ser rural es una verdadera vocación”, sostuvo Nelly, quien también agradeció a su familia.

Juan Carlos De Ben fue objeto del galardón instituido para el Peón Rural, que recibió de manos de Jorge Srodek. “Quiero agradecer a los organizadores de la Fiesta por el premio que me han dado”, dijo, también conmovido por el homenaje.

Llegó el turno entonces de premiar a la Espiga de Oro, asignada al ingeniero agrónomo, docente e investigador Gustavo Ariel Slafer. Lo recibió en su lugar, ya que Slafer no pudo hacerse presente, el colega Antonio Aguinaga, entregado por el jefe comunal Carlos Sánchez. “Quiero agradecer al CRIATA, a la Municipalidad y Comisión Organizadora de la Fiesta. Para mí es una alegría inmensa poder representar al ingeniero Slafer, no sólo por las razones por las que le otorgaron este premio sino sobre todo por su calidad humana. Siempre ha estado, a pesar de su trabajo en España, en contacto permanente con nosotros. Tenemos el honor de tener en él a uno de los investigadores en cereales más importante del mundo”, apuntó Aguinaga sobre el galardonado.

La máxima autoridad presente, el jefe de Gabinete del MINAGRI, Jorge Srodek, pronunció algunas palabras antes de dar el toque de reja para el inicio del desfile. “Les hago llegar el saludo de la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien espero podamos recibir el año que viene en la edición 50; del ministro Leonardo Sarquis, quien estuvo el jueves en la Mesa Redonda. Hemos hablado lo suficiente del trigo y es la hora de disfrutar de la fiesta. Y hoy, que se cumplen 10 años del inicio de la lucha por la recordada Resolución 125, es importante reflexionar acerca de dónde estábamos en aquel momento y qué lugar ocupa ahora el sector agropecuario”, dijo Srodek.

En el Palco Oficial, estuvieron presentes también el intendente de Adolfo Gonzales Chaves, doctor Marcelo Santillán; la legisladora Rosío Antinori, y representantes del Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos, la Chacra de Barrow, el Centro de Acopiadores, Federación Agraria, las cooperativas Alfa, Agraria y de Cascallares y el Consorcio de Puerto Quequén.

Y como invitados especiales, participaron los adultos mayores del Geriátrico Municipal y otras residencias para ancianos de la ciudad.