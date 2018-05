El acto oficial del 25, una invitación a “recordar de dónde venimos” (video)

Con chocolate, danzas nativas y los infaltables pastelitos, el clima patriótico se adueñó del CIC del Barrio Olimpo, donde se concretó el acto oficial por el aniversario de la Revolución de Mayo. Allí, el director de Turismo, Juan Moizzi, recordó que “un 25 de Mayo de 1810, viernes como hoy, en el que comenzamos a dar los primeros pasos para desvincularnos, como patria, de la Corona Española y su Virreinato, predominante en nuestras tierras. Separarse. Reconocerse. Independizarse”.

Sostuvo el funcionario, en su discurso, que “las rupturas no son sencillas, los caminos de la Independencia están llenos de enfrentamientos, muchos de ellos cargados de sangre. Sangre derramada por un objetivo claro: ser libres. Libres para gobernar. Libres para convivir. Libres para continuar forjando lo nuestro”. Y advirtió que “un nuevo 25 de mayo rehabilita todas las discusiones y debates. 208 años atrás, un proyecto emancipador recorría América Latina y convocaba a los pueblos a la siempre inacabada tarea de la liberación”.

“Lo cierto es que el presente nos acerca cotidianamente a los hechos del pasado. Recordar y conmemorar es un proceso de aprendizaje. La construcción cultural de nuestro inconsciente colectivo patriótico, se plasma en libros, monumentos, películas, museos, documentos y actos escolares.

“La memoria constituye el escenario donde se da la lucha por el sentido de la historia, para activar un pasado y construir un presente; un pueblo no debe olvidar sus raíces, su cultura, el legado transmitido de una generación a otra”, consideró el director de Turismo, en sus palabras alusivas a la fecha.

Y continuó al indicar que “la vinculación con el pasado, con ese 25 de mayo de 1810, ayuda a definir nuestra conducta, nuestra identidad, nuestra ética, nuestro futuro. Esos ideales revolucionarios, de los que nacimos como pueblo, y de los que somos descendientes, buscaban defender lo nuestro. Desde lo político, desde lo económico, desde lo social: buscaban hacer prevalecer nuestra identidad”.

Finalmente, Moizzi consideró que “los ideales parecen haber cambiado con los años. No olvidemos de dónde venimos. Somos el Estado Nacional Argentino. Somos hermanos, vecinos, compartimos el mismo suelo. Hoy no es el momento de aquellos hombres de mayo, es nuestro momento. Vayamos todos juntos por un mismo objetivo, y que la revolución sea para el crecimiento de nuestras familias, de nuestros hijos y nietos, por el Tres Arroyos que tanto deseamos para cada uno de ellos.

Sigamos haciendo la revolución, cuando defendemos lo nuestro, cuando hacemos prevalecer nuestra moral. Sigamos poniendo el corazón en nuestras convicciones, con el afán de seguir construyendo el sendero del futuro, a fuerza de trabajo y honestidad, con la pujanza que nos caracteriza y la inteligencia puesta en dar siempre lo mejor de nosotros mismos”, finalizó.

El encuentro contó con la participación, en danzas, del Ballet Municipal dirigido por Jorge Mauri y el taller de la profesora Bárbara Arias.