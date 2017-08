El análisis de Franco Rinaldi sobre el misterio del avión desaparecido en San Fernando

Franco Rinaldi es Licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, escritor y fanático de los aviones, una persona con amplios conocimientos de la aviación, un periodista especializado en el tema que dialogó con LU 24 y dio su punto de vista de lo sucedido con el avión Mitsubishi matrícula LV MCV que despegó de San Fernando el pasado 24 de julio y su misteriosa desaparición.

Rinaldi dijo en primer término que “extraoficialmente sé que se siguen haciendo algunos allanamientos en la zona, la información oficial es igual a cero, la ANAT hace días que no da un comunicado oficial, estamos en el peor de los mundos, siendo hoy el día 17 del avión desaparecido en el área de control de tráfico aéreo más controlado no puedo garantizar que se lo esté buscando”.

En el avión recorrió 17 kilómetros en cinco minutos y no se supo nada más, se dirigía camino a la localidad de Las Lomitas, Formosa, dentro del mismo se encontraban Matías Ronzano (piloto), Facundo Vega (copiloto) y Matías Aristi (hijo del dueño del vehículo, de una familia muy conocida en Bragado).

“La situación es muy triste para mí, creo que es muy triste para todos los que de una u otra manera participamos o trabajamos en lo que tiene que ver la aviación. Hasta hace muy pocos días tenía la convicción de que el avión había caído, para mi tuvo un accidente, hay algunos pilotos que volaban en San Fernando que me dijeron que hay una ciénaga en la zona, son lugares complicados de encontrar” explicó Rinaldi, al tiempo que agregó que “el principal problema de la aeronáutica argentina es que no hay tecnología, hay un montón de cosas que hace el radar de Uruguay que el radar de aeroparque no puede. Tengo gente con la que me comunico todos los días sobre el tema, he hablado con gente de Lincoln, pilotos civiles y gente que trata de entender que es lo que ha pasado aquí”.