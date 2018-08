El aviso de la discordia: Fhurer podría armar la “pata peronista” del MV

Por varios caminos fue cristalizándose el alejamiento del massismo local de quien fuera cabeza de lista del Frente Renovador y aún presidente de esa bancada, Matías Fhurer. Casi al mismo tiempo, se cimentó su acercamiento al Movimiento Vecinal, de tal magnitud que se habla de que podría constituirse en punta de lanza de un armado “peronista” dentro del partido local. Este camino tiene ya un recorrido, que encuentra como principales hitos el voto del edil acompañando al vecinalismo en la Rendición de Cuentas, varias reuniones con los principales referentes oficialistas como el propio intendente Carlos Sánchez y el titular del bloque, Guillermo Salim, pero también queda expuesto en los síntomas de deterioro de la relación entre Fhurer y sus compañeros “renovadores”. El principal es el aviso que invita a los festejos del Día del Niño que organiza el FR en el predio de la Fiesta del Trigo el próximo 11 de agosto, que sólo incluye los nombres de los concejales Andrea Montenegro y Pity Federico (foto).

Con Pablo Garate, principal dirigente del espacio que lo llevó al Concejo, Fhurer no se habla desde las últimas elecciones. Lo ha dicho públicamente sin ambages, pero además ambos intercambiaron ásperas consideraciones cuando el edil decidió acompañar al MV en la Rendición de Cuentas. Desde aquel momento, además, por su decisión de no votar con el interbloque peronista, el orensano también quedó virtualmente fuera de ese espacio, y no es raro encontrarlo haciendo gestiones telefónicas en los pasillos del Concejo o incluso en el bloque vecinalista. Así, se ha convertido en algo habitual su ausencia en el bloque massista, hoy virtualmente “copado” por la atención al público de Pity Federico, a quien se sindica como “culpable” de que no aparezca Fhurer en el banner del festival infantil, aunque diga lo contrario.

Para el Movimiento Vecinal, que necesita recomponer sus líneas después del traspié electoral del año pasado y que además incluye nuevos componentes en sus filas más proclives a ideas cercanas al peronismo, la posibilidad de sumar una pata de este origen, con experiencia política en la sangre como trae Fhurer, podría no venir mal. Habrá dirigentes más antiguos que lo resistan, pero la agenda de problemáticas sociales que puede orientar el voto en 2019 lo terminará imponiendo.