El Banco Macro respondió a LU 24 por los casos de Skimming en Tres Arroyos

Se denomina Skimming al robo de información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la transacción, con la finalidad de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su posterior uso fraudulento. Consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta (crédito, débito, etc).

El 17 de noviembre pasado, Leopoldo Federico Robles Rasmussen, vecino de nuestra ciudad, denunció ante la Comisaría 1° haber detectado movimientos en su cuenta bancaria que no fueron realizados por él, quien es titular de la misma, a través de su tarjeta de débito del Banco Macro.

El damnificado sólo realizó extracciones en cajeros de nuestra ciudad, por lo que si hubo un caso de Skimming, ocurrió en algún cajero de Tres Arroyos.

Por esta razón es que solicitó la baja de la tarjeta y un informe de estado de cuenta que el banco se comprometió a brindar. También, decidió concretar la denuncia penal correspondiente para que se investigue el hecho.

En este sentido, el Banco Macro emitió un comunicado de prensa ante la solicitud de nuestra emisora consultando por casos de Skimming en Tres Arroyos:

“El Skimming en Cajeros Automáticos consiste en la colocación de dos dispositivos, uno que copia los datos de las tarjetas (skimmer) y otro (micro cámara) que filma la clave. Con esta modalidad de fraude se duplican las tarjetas de débitos.

El dinero se devuelve cuando se identifica que la tarjeta de débito del cliente, fue objeto de skimming.

El Banco responde económicamente en este caso.

Para detectar un skimming es recomendable verificar que en el cajero no existan elementos ajenos al mismo, ya que la micro cámara puede estar en cualquier lugar del cajero”.