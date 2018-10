El Banco Provincia evaluará extender la atención en Claromecó tras reunión con Ávila y comerciantes

En una charla organizada por la Cámara de Comercio de Claromecó, el Gerente de la Sucursal del Banco Provincia de Tres Arroyos, Guillermo Recalde, se reunió anoche con comerciantes y el Director del Ente Descentralizado Claromecó, Carlos Ávila, en el Espacio de Arte Quelaromecó.

Se dialogó sobre la problemática del servicio que brinda actualmente el Banco, atendiendo solo dos días a la semana (martes y jueves) lo que conlleva que los comerciantes no opten por tener cuenta en el banco y viajen a diario a Orense y a Tres Arroyos. Son 189 los comercios con habilitación permanente que no pueden resolver sus transacciones de forma ágil, más los habitantes en general que deben hacer largas colas de espera a la intemperie con frío, lluvia, calor, viento, sin ningún tipo de resguardo. Y el contratiempo de que muchas veces (sobre todo en el verano) el cajero no esté en servicio durante los fines de semana.

El Gerente dijo que en el Honorable Concejo Deliberante hay un pedido de que el Banco en Claromecó se convierta en Sucursal, pero aún no hay nada expedido. Vería el tema de un toldo para la gente que espera afuera y de cambiar el horario en el verano para que atienda a partir de las 8 AM.

Con respecto al funcionamiento de los cajeros automáticos, explicó que todas las veces que se ha quedado sin efectivo como cree la población, en realidad se trata de un problema técnico, ya que cuando hay baja tensión los cajeros se reinician automáticamente y si la tensión no está estabilizada quedan fuera de funcionamiento; para solucionar esto están en tratativas de comprar un estabilizador; aseguró que nunca fue un problema de disponibilidad de dinero, ya que se monitorea desde Capital Federal y se sabe perfectamente con cuánto cuenta el cajero día por día.

Al respecto, y ante la llegada del período estival, propondrá un pedido de informe antes del fin de semana para asegurar la cantidad necesaria, como así también el tema de que haya guardias durante los fines de semana, para poder resolver cualquiera de estos inconvenientes. En cuanto a la atención del banco, solicitará que se destine un día más; de lograrlo, la atención sería martes, jueves y viernes.

Propuso a los comerciantes que se hagan clientes, que apuesten para poder crecer juntos y para ello, comunicó que hay un paquete de productos y servicios gratis por un año: cuenta corriente, tarjeta de crédito (Visa y Mastercard), tarjeta de débito y servicio de postnet.

Al finalizar la reunión, el público presente, se mostró muy agradecido por la gentileza que tuvo el Gerente en venir a escucharlos y tratar de brindar alguna solución a todo lo planteado.