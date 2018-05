El bioquímico que chocó contra la rotonda de 228 y 73 dice que “estaba a oscuras y alguien es responsable”

El bioquímico Facundo Legue, residente en Mayor Buratovich y que viajaba a Mar del Plata en su Volkswagen Gol Trend el viernes último y chocó contra un tramo de la rotonda de “El Pescado”, aseguró que “la rotonda estaba totalmente a oscuras, la choqué yo, después una de las autobombas que fue a socorrerme y también una grúa, y alguien tiene la culpa de esto”.

“Viajaba de Mayor Buratovich a Mar del Plata; de paso por Tres Arroyos, alrededor de las 19.30, compré una gaseosa y unos maníes en la última estación de servicio de la ruta, y a los cinco minutos de salir de ahí me pasó esto. Iba entre 100 y 130, no soy de andar muy rápido, había acomodado el GPS, no tenía ningún auto adelante, y subía y bajaba las luces para ir mirando. Pasé primero una curva y veía en el GPS que venía una rotonda, por eso circulaba con la música baja esperando las indicaciones del aparato. A lo lejos veía como unas luces aproximándose, que después supuse que se trataba de los carteles, pero de golpe me encontré la rotonda a 50 metros. Clavé los frenos, empecé a doblar, doblar, doblar, hasta que la golpeo con la rueda de adelante, y me pongo a girar, agachando la cabeza para esperar el golpe, cuando después de un giro de unos 180 grados escucho el golpe de las dos ruedas, se accionan los airbags, que con la explosión me queman una mano, me subo arriba de la rotonda y cuando llego a frenar ahí me bajo. En ese momento aparecieron otros autos a socorrerme, y al bajar me doy cuenta de que no tenía nada, que estaba ileso. Incluso algunos me decían ‘flaco, volviste a nacer’”, relató.

Cuando bajó finalmente del auto, aseguró Facundo, advirtió “la inmensidad de esa rotonda totalmente a oscuras. Es increíble que ese lugar no tuviera las luces encendidas. Todavía me pregunto qué hubiera pasado si volcaba, si daba más vueltas. Estuvimos más de 10 minutos sin señal de celular tratando de llamar, pararon como diez personas que me calmaron, hasta que vino la ambulancia, la Policía, y los Bomberos”.

“Cuando estaban llegando las autobombas escuchamos la frenada de una de ellas, que también había estado a segundos de chocarse con la rotonda. Y la grúa que después me llevó el auto a Bahía Blanca, me contó que había pasado por ahí en el mismo momento en que yo choqué, y también estuvo a punto de llevarse por delante la rotonda porque se la encontró a pocos metros. Estoy muy caliente, porque si no hubiera tenido el viaje planificado, manejando bien descansado y con prudencia, esto hubiera terminado mucho peor. Todo porque no se prendieron esas luces. Esto no fue un accidente, no sé si fue negligencia, corrupción o impericia, pero se podría haber evitado”, finalizó Legue.