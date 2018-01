El calor no detiene a Quilmes

El plantel de Quilmes realizó una intensa práctica de fútbol en el complejo con la mira puesta en el Federal C.

El DT Omar Espinal dispuso de dos equipos. En uno de ellos se alistaron Cuevas; Arenas, Leyes, Cristian Espinal y Luis Di Croce; Viera, Franco Fernández y Gastón Di Croce; Daloisio, Aramendi y Maldonado.

El otro elenco se paró con Pardiñas; Colman, Rodríguez, Tomas Loustau y “Piti” Aramendi; Loustau, Armesto, Nico Lozano, Granero, Zaragoza y Prieto. Luego hubo varios cambios en ambos.

No entrenó Alejandro Marín, aquejado de un problema de salud, y por cuestiones laborales no estuvieron Jesús Espinal y Darío Luengo.

El técnico quedó satisfecho con lo realizado por sus dirigidos ya que venían de intensos trabajos físicos.

Este viernes entrenarán por la noche y luego serán licenciados hasta el lunes.

Si bien no hay confirmación oficial lo más probable es que Quilmes reciba a Olimpo en el Complejo.