El campo prepara un documento crítico con la gestión de Vidal

Las entidades que conforman la Mesa Agropecuaria Provincial acordaron la realización de un documento en el que expondrán los aciertos y los desaciertos de la gestión de la gobernadora bonaerense de María Eugenia Vidal. “El campo espera una señal del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, dijo a la revista La Tecla, el titular de CARBAP, Matías de Velazco.

La idea tiene el visto bueno de las Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda. (Coninagro) y la Sociedad Rural (SRA) que mantuvieron un encuentro la semana pasada. La Federación Agraria aún no manifestó posición.

El documento será presentado en el marco de la próxima edición de ExpoAgro, aunque no se descuentan airadas críticas, más aún en el contexto de la sequía que afecta a gran parte del país y tiene especial incidencia en territorio bonaerense.

El examen a los dos años de la gestión de María Eugenia Vidal se centra en dos demandas particulares, según pudo saber La Tecla.info: la carga impositiva con el reciente aumento del impuesto inmobiliario rural y el funcionamiento de la Comisión de Emergencia.

Desde las entidades se achacan a las autoridades de Agroindustria no cumplir los plazos correspondientes en las reuniones fijadas cada 60 días. En el mismo sentido, se quejan de los atrasos en las declaraciones de emergencias que permiten paliativos para los productores.

Fuente: La Tecla