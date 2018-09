El cardiólogo “Alfredito” García ratificó que la aspirina no tiene ningún efecto preventivo

Según un estudio internacional reciente, realizado por investigadores de Estados Unidos y Australia, la aspirina no previene infartos ni ACV en personas sanas. En contacto con LU 24 el cardiólogo Alfredo García ratificó el resultado de la publicación y aseguró que “es algo que venimos viendo hace mucho tiempo”.

“Hay estudios a nivel mundial que se ha demostrado que la aspirina en prevención primaria, es decir en aquellas personas que no ha tenido un evento vascular no tienen ningún efecto preventivo. La aspirina hoy modernamente, se usa en lo que se llama prevención secundaria, que es cuando una persona ha tenido un evento vascular”, explicó.

Además dijo que “la aspirina, primero, no está demostrado en prevención primaria su efecto preventivo, y segundo la contraindicación que tiene es el riesgo hemorrágico porque es un ácido”, pero también afirmó que “si vemos que es un paciente potencialmente de alto riesgo, en estos casos se suele usar aspirina, sin haber tenido infarto o un accidente cerebro vascular”.