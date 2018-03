El Centro de Formación Profesional 401 pasará a la órbita del Ministerio de Trabajo

En un plazo de 45 días, el Centro de Formación Profesional 401 pasará a ser regulado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, aunque el personal seguirá dependiendo de la Dirección General de Cultura y Educación. Se dejó constancia de que se rescindirán los convenios que hay entre la CGT y el CFP.

La situación se aclaró en una importante reunión de la que participaron representantes locales del Centro de Formación Profesional de nuestra ciudad, como Carlos Otero (director) e Iván Ambrosius (regente), mientras que también estuvo presente el secretario general de la CGT Tres Arroyos, Humberto Salaberry.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa, en la que en primer término, Salaberry manifestó que “participamos de una importante reunión, en la que estuvieron todos los del Centro de Formación Profesional de la Provincia. Hubo un amplio debate y amplia conversación, participaron dirigentes nacionales y gremiales entre otras autoridades ligadas a la educación”.

“Fue una reunión muy importante porque había muchas dudas. La gente del Ministerio de Trabajo explicó los proyectos, la resolución de la gobernadora Vidal, contestaron preguntas y se dijeron muchas cosas importantes”, indicó Salaberry.

Por su parte, Carlos Otero explicó que “para nosotros fue algo bastante tranquilizador, sobre todo la presencia de CGT. No es algo menor para nosotros como Centro de Formación Profesional, por cómo se está dando toda la cuestión en el ámbito de educación en la provincia”.

“Nosotros vamos a depender del Ministerio de Trabajo, que va a ser el ente supervisor y rector conjuntamente. No se modifica el tema salario, va a seguir dependiendo de la Dirección de Educación de la provincia”, agregó.

Por su parte, Iván Ambrosius sostuvo que dentro de la reunión consultó por el tema de rescindir los contratos: “El Ministerio de Trabajo va a pasar a ser el gobernante de los centros de formación conveniados. Si bien el tema salarios seguirá como antes, la supervisión estará a cargo del coordinador regional del Ministerio de Trabajo”.

Hay un plazo de 45 días en el que se va a realizar esta especie de traspaso “hay muchos puntos positivos, no sabemos si habrá puntos negativos. Se nos dejó tranquilos en cuanto a los derechos que se mantienen inalterables”, manifestó el regente del CFP.