El Centro de Formación Profesional festejó sus 25 años con una cena

La comunidad educativa, alumnos, ex alumnos, ex directivos y ex instructores del Centro de Formación Profesional 401 “Carlos Natale” de nuestra ciudad se reunieron en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados, para celebrar los 25 años de existencia de la entidad educativa, surgida de la firma, oportunamente, de un convenio entre la CGT Regional Tres Arroyos y autoridades educativas, en 1992.

Se entregaron reconocimientos, y para amenizar la velada, la faz musical estuvo a cargo del Grupo Estilo.