El Centro de Formación Profesional realizó el acto protocolar por el 25° Aniversario de la entidad

El Centro de Formación Profesional N ° 401 “Carlos Natale” hoy cumple 25 años y durante esta tarde realizó un acto protocolar, donde distintas autoridades brindaron palabras alusivas y se descubrió una placa conmemorativa.

En primer lugar, el Subdirector a cargo, Iván Ambrosius, agradeció en nombre del Sr. Director Carlos Otero quien no pudo estar presente y habló sobre la trayectoria del CFP. “Los más de 200 cursos que se dictan en el ciclo lectivo nos permite tener una matrícula estable de más de 1000 alumnos. Desde siempre hemos acompañado los lineamientos de la política social elaborando distintos proyectos, apostando a formar por y para el mundo del trabajo, mejorando, ampliando y dosificando la oferta educativa, siempre atentos a las demandas de la comunidad a través de sus diversas instituciones”.

“Han transcurrido por los pasillos del centro aproximadamente 30 mil alumnos, la organización de ferias, exposiciones, reuniones informativas, son actividades extra áulicas que permite que el centro sea conocido por toda la comunidad. La respuesta de esta última nos da una pauta exacta de la inserción que ha logrado el servicio educativo en la población y eso nos llena de orgullo”, argumentó.

Un breve repaso por la historia del CFP

Luego fue el turno de la palabra de Humberto Salaberry, referente de la CGT de Tres Arroyos, quién sostuvo que “hemos luchado, trabajado y firmado el convenio, pero había muchísimas cosas para hacer, tiempo atrás habíamos recibido de vuelta la sede de la CGT, después de estar intervenida muchísimos años por el proceso militar y la casa estaba destruida, había que hacer todo de nuevo”.

Siguiendo un breve repaso por la historia del Centro, Salaberry detalló que “allí iba a empezar a funcionar la parte gremial y también tenía que funcionar el Centro de Formación Profesional, se ha formado un gran grupo de gente que se ofreció, colaboradores y el mismo personal. Se arreglaron puertas, se pintaron cielorrasos, se trabajó mucho para que el Centro de Formación Profesional sea lo que es”.

Además destacó que “un trabajador capacitado se defiende mejor, lo mismo que uno que sabe y está informado sobre lo que quiere. Las metas siempre las tuvimos, se nombraron a los primeros directivos y salimos a flote, esa fue la semilla, pasaron 25 años y hoy nos sentimos orgullosos, porque esto es parte de la sociedad y la comunidad”.

Vínculos institucionales

También se dirigió a los presentes el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Juan José Etcheto, quien indicó que “se ha hecho un gran esfuerzo, un grupo de emprendedores ha luchado y trabajado mucho para que se deslumbre en este éxito que es el Centro de Formación Profesional. Hay un montón de vínculos institucionales que existen y nos permiten seguir creciendo como ciudad, estamos trabajando en proyectos que ojalá que pronto se lleven a cabo, porque este Centro de Formación merece seguir creciendo. Hay un gran compromiso”.

Importantes proyectos

En tanto que la Inspectora en Jefe de Región 21, Miriam Valenzuela, puso de manifiesto que “uno que apenas se aproxima a la institución ahora no tiene menos por decir que gracias, valorar y aprovechar esta oportunidad que como conmemoración decirles como autoridad que es un orgullo contar con este Centro de Formación Profesional en la Región 21, es el más grande y ocupa el segundo lugar en toda la provincia de Buenos Aires”.

“Un Centro Educativo que además alcanza a la totalidad de las localidades del Distrito, no hay un espacio en el partido de Tres Arroyos al que no llegue el Centro de Formación Profesional. Todo el trabajo se ve plasmado día a día en cada uno de los proyectos que se llevan adelante”, agregó.

Además, Valenzuela finalizó diciendo que “hay proyectos que han alcanzado incluso un impacto provincial y nacional como lo fue el proyecto “Manos en la Masa” que se desarrolló con la Escuela de Educación Secundaria N°2, que deja como ejemplo la forma de trabajo que se viene desarrollando”.