El Centro de Salud continúa con la Campaña de Hepatitis B en las empresas locales

En la mañana de hoy se continuó con el programa de vacunación contra la Hepatitis B en sede de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tres Arroyos (CELTA). En su segunda dosis, se inocularon 38 personas.

A su vez se comenzó con la aplicación de la primera dosis en la Fabrica Aiello, vacunándose a 29 empleados.

La campaña es realizada por la Secretaría de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos y el Centro Municipal de Salud con su personal de enfermería y las dosis de vacunas necesarias, a través de Región Sanitaria I.

Estas acciones le dan continuidad a las actividades realizadas en el Parque Industrial, Frigorífico Anselmo y Centro Educativo Complementario, entre otros espacios laborales.

La importancia de vacunarse contra la Hepatitis B

El Centro Municipal de Salud, recomienda a todos los adultos que no cuenten con la vacunación al día, que deben aplicarse la dosis correspondiente. Ya que la Hepatitis B es una enfermedad potencialmente grave causada por un virus que afecta al hígado. El virus, llamado virus de hepatitis B (VHB), puede causar en una proporción de pacientes una infección crónica, con cirrosis (cicatrización) del hígado, y eventualmente cáncer de hígado, falla hepática y muerte.

Entre sus principales síntomas, pueden mencionarse: cansancio, falta de energía, pérdida del apetito y de peso, fiebre, ictericia (piel y ojos amarillos), dolor muscular o de articulaciones, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, orina de color oscura, materia fecal clara. Se diagnostica con un análisis de sangre.

No hay cura para la hepatitis B pero la mayoría de las personas se recupera y no tiene ningún síntoma después de 6 meses. Existen varios medicamentos para tratar la hepatitis B y controlar su evolución.

La Hepatitis B se previene

Aplicándose la vacuna, usando preservativo en todas las relaciones sexuales, no compartiendo agujas o jeringas.

No compartir instrumentos usados para perforarse los oídos para ponerse aros, hacerse tatuajes y/o remover vello. No compartir cepillos de dientes u hojas de afeitar. Son otras metodologías de prevención.

Cuándo hay que vacunarse

La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación. La primera dosis se aplica al recién nacido dentro de las 12 horas posteriores al nacimiento. El esquema se completa con otras dos dosis (a los 2 y 6 meses de vida).

Para todos aquellos adultos no vacunados previamente, el esquema de vacunación consta de 3 dosis (0-1 – 6 meses). La población interesada puede concurrir al área de vacunación del Centro Municipal de Salud de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs o al Centro de Atención Primaria más cercano a su domicilio.