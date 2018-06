El Centro de Zoonosis Municipal y Refugio PACMA celebró su primer aniversario

En el día de hoy, se cumple el primer aniversario del Centro de Zoonosis Municipal y Refugio PACMA por este motivo el Municipio local realizó una interesante serie de actividades. La propuesta se inició en la Escuela Virgen de la Carreta de Barrio Ranchos de la Virgen de Luján, con la presencia de Lucía Gardey, Directora de Bromatología, quien ofreció una charla sobre el impacto ambiental que genera la presencia de perros en la calle.

Luego, autoridades municipales, concejales e integrantes de PACMA hicieron una recorrida por el Centro de Zoonosis y el Refugio Canino, ubicado en Av. Aníbal Ponce 2300.

El presidente de PACMA, Augusto De Benedetto, habló con LU 24 durante la recorrida y dijo lo siguiente: “Es un día especial para nosotros y la idea fue invitar a las autoridades para que vean e que se invirtieron los recursos y contarles qué se hizo. Es una lástima que los ediles que planteaban inquietudes no hayan venido hoy. Hay que conocer para hablar. Hay más de 300 perros aquí”, puntualizó, al tiempo que remarcó la importancia de las castraciones gratuitas.

La importante lectura del Municipio

Más tarde, se efectuó en el Palacio Municipal una conferencia de prensa para referirse al trabajo realizado y en este sentido, De Benedetto sostuvo que “en este acuerdo entre lo público y lo privado el Municipio confió en nuestra ONG. Este Municipio supo interpretar y hacer una buena lectura de la problemática, los números hablan, hay más de 2700 castraciones y 2500 vacunas antirrábicas, con más de 350 adopciones responsables”.

“Estamos muy conformes y agradecidos con el Municipio, somos un ejemplo a nivel nacional y ni hablar a nivel regional, tenemos muchas consultas de otros distritos que quieren tomarnos como ejemplo. También le queremos agradecer a todos los vecinos que colaboran, que van al refugio y pasean y atienden a los perros” indicó.

También en la conferencia estuvo presente la directora de Bromatología, Lucía Gardey, quien hizo referencia a la legislación que regula el control de perros callejeros, promulgada en el año 2011, la que establece que “para toda la Provincia de Buenos Aires se debe hacer por castraciones masivas para poder equiparar la cantidad de perros que tiene una población, para poder equiparar la cantidad de dueños responsables”.

Control del perro callejero

“Es importante el control del perro callejero porque el perro en la calle no solo pone en riesgo su vida porque pueden atropellarlo o se puede enfermar, sino porque pone en riesgo el medio ambiente, lo contamina, genera accidentes de tránsito y transmite enfermedades a los humanos, por lo que es muy importante para la Salud Pública el control poblacional canino”, dijo la funcionaria municipal.

“Por otra parte en el transcurso del PRODESTA en el año 2015, se estableció el trabajo conjunto que se debía dar entre Bromatología y una ONG proteccionista de animales para este trabajo de control poblacional en el marco de la ley, que tiene estas dos principales patas: La castración masiva y la tenencia responsable”, sostuvo Gardey.

Castraciones

“Todo este trabajo que venía realizando PACMA lo continuamos en conjunto, para trabajar el tema; las cifras dicen que en Tres Arroyos hay unos 20.000 perros, y unos 10.000 salen cada día a la calle; nosotros hicimos 2700 castraciones desde este último año, y desde que empezamos la campaña antes del trabajo conjunto, unas 13.000”, explicó.

“No podemos bajar el ritmo en lo que hace a las castraciones, por lo que concentramos el trabajo en el Centro de Zoonosis, realizando unas doce o trece diarias, por lo que hemos dispuesto planillas en los barrios, además del trabajo de la Patrulla Canina y del Programa Barrios Limpios, donde se pide castrar a sus perros, ya que ante un mal manejo de basura hay mayor proliferación, y en conjunto con Desarrollo Social se detectan los acumuladores de perros, que lo hacen adrede porque les gusta acumular perros”, dijo.

“El desafío sigue siendo lo que tenemos por delante es muy grande, ante la negativa de dueños para castrar, y el riesgo que podemos tener es que si nos acostumbramos a que el perro suelto es algo habitual y algo normal y algo bien visto estamos haciendo que todo esto deje de funcionar, no vamos a lograr el control del perro callejero”, advirtió.

“La mirada debe ser que quien se conecte con un perro, se involucra, lo alimenta, lo haga en este marco de la tenencia responsable porque si no vamos poblando, y no hay sistema que pueda sostener la superpoblación; es nuestro desafío por delante; tampoco sirve levantar perros por la calle porque va a ser reemplazado por otro, porque sigue existiendo un nicho ante la tenencia no responsable”, manifestó.

“Perros desaparecidos”

“De ninguna manera el municipio está haciendo desaparecer perros, porque cuando la patrulla lo levanta, al perro se lo castra, se lo vacuna y se lo devuelve al lugar, y si tiene una denuncia por mordeduras, se le liman los colmillos para que no ponga en riesgo la vida de las personas; si bien va a seguir mordiendo, disminuimos el riesgo, y lo devolvemos, excepto algún caso muy excepcional de perros que han quedado en el refugio” dijo Gardey, al tiempo que agregó que “difundimos las fotos de los perros que han quedado para adopción, son casos excepcionales, en los que se toma la decisión en conjunto con PACMA porque es económicamente inviable acumular perros, y gastar en alimento para perros por todos los años que esté encerrado en el Refugio; no tenemos lugar ni tenemos presupuesto; la realidad es que todo perro que fue castrado se lo devuelve a su lugar”.