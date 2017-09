El chavense Gustavo Lleral fue designado como el juez federal a cargo del caso Maldonado

El juez federal Gustavo Lleral, oriundo de Gonzales Chaves, quedó este viernes a cargo de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, luego de que su par Guido Otranto fuera apartado de la misma.

Lleral es titular del juzgado federal número 2 de Rawson y trabajará exclusivamente en el caso Maldonado durante los próximos 60 días.

La decisión fue de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia con fundamento en el alegado "temor de parcialidad" evidenciado por la familia de Santiago Maldonado.

El tribunal, integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, sustentó sus argumentos en la entrevista que Otranto le concedió al diario La Nación el domingo último.

En esa entrevista, Otranto dijo que la "hipótesis más razonable" del caso Maldonado es la que indica que el joven "se podría haber ahogado".

Además, dio por acreditado que Maldonado participó encapuchado de la protesta en Leleque, dijo que el río Chubut es el sitio donde se lo debe buscar, y afirmó que la comunidad mapuche incurrió en una serie de incongruencias al sostener que Maldonado fue víctima de una desaparición forzada. Por otro lado, dijo que "no ve elementos" que indiquen que Maldonado hubiera podido ser herido.

En el fallo de hoy que desplazó a Otranto de la causa, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), los jueces sostuvieron que "no existen elementos que nos permitan abrigar ninguna duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones del juez Otranto, más dicha circunstancia no resultan óbice para resolver del modo que lo hacemos".

En la misma resolución, la Cámara de Comodoro Rivadavia resolvió que en tanto que el juez federal número 1 de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, ejercerá la subrogancia del número 2, que Lleral dejará vacante por un período de 60 días.

“Lolo”

Gustavo Lleral es nacido en Gonzales Chaves, miembro de una reconocida familia, ya que su padre fue propietario del cine y también socio, con su hermano, de la tradicional confitería “París”. Además, su círculo familiar también es dueño del hotel del mismo nombre.

Conocido por amigos y allegados de su juventud como “Lolo”, el juez federal cursó sus estudios primarios en la Escuela N° 1 y los secundarios en el Instituto Juan Elicagaray.

En su adolescencia participó de retiros espirituales en el Colegio Jesús Adolescente de Tres Arroyos, cuando el padre Cándido Fernández era el director.

Al asumir al frente del juzgado Federal N°2 de Rawson Lleral destacó que: “El cambio es prometedor porque hay cambios de paradigmas fundamentales en la investigación que acá en Chubut conocemos, y yo al haber pertenecido a la Justicia Provincial tuve la oportunidad de transitar esos procesos de cambio”, comentó y añadió que “uno de los pilares fundamentales es defender las garantías e imparcialidad”.

Lleral se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata en 1988: fue prosecretario letrado de la Defensoría General; secretario del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Correccional Nº 1, y secretario del Juzgado Federal de Rawson desde finales de 2006 hasta noviembre del año pasado cuando asumió como titular del nuevo Juzgado Federal de primera instancia N°2.