El chavense “Pachi” Gándara cumplió el sueño de abrazar a su hijo en Comodoro

Carlos “Pachi” Gándara, el chavense que inició el derrotero de cumplir un sueño, el de abrazar a su hijo que vive en Comodoro Rivadavia, a bordo de una hand-bike desde Gonzales Chaves a esa ciudad del sur argentino, distantes entre sí unos mil trescientos veinte kilómetros, llegó este lunes a destino, en medio de una torrencial lluvia, lo que no fue impedimento de poder recibirlo a bordo de la casilla que acompañaba al ciclista.

“Parece increíble pero llegamos”, dijo “Pachi” a LU 24 “A las 9 de la mañana del 4 de marzo salimos de la rotonda de Chaves, y tardamos 16 días en llegar a Comodoro; yo pronosticaba llegar en un mes por el tiempo de entrenamiento que había tenido, y vinieron unos amigos ciclistas de Junín, se aparecieron el sábado a la noche y me trajeron una Hand - Bike nueva que ellos habían hecho y rodaba mucho mejor que la mía, lo que hizo que llegara un poquito más rápido; pensaba transitar más o menos 50 km por día, y andábamos en los 80 y un día casi llegamos a los cien”.

“El tramo más difícil fue de Sierra Grande en adelante”

“La parte más difícil fue de Sierra Grande en adelante, ya empezaban las lomas más altas y luchando contra el viento del oeste, lo que me perjudicaba mucho poder andar porque la bicicleta era muy liviana y me la levantaba el viento, tuvimos que ir con mucho cuidado; si el viento viene de frente no podes avanzar, pero de costado te saca la bicicleta: me la levantaba muy fácil y tuvimos que parar, nos pasó ayer con vientos de más de 70 km”.

Una llegada distinta

Gándara se refirió a la adversa condición climática al llegar a Comodoro: “Acá llovía muchísimo cuando llegamos, nos vino a buscar Defensa Civil ellos decidieron que no bajara en bicicleta porque era muy difícil y tuve que ir en el vehículo “.

El abrazo

“Fue muy emocionante reencontrarme con mi hijo; es algo muy lindo una experiencia única. Era parte de lo que yo quería hacer, él es parte de mi vida, hace que pueda seguir viviendo para poder disfrutarlo, el que es padre sabe lo que es tener un hijo lejos, pero pude llegar para abrazarlo y decirle que lo amo con toda mi vida”.