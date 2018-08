El cierre de la Arenera afecta a cuatro instituciones de Claromecó: peligra su funcionamiento

El cierre de la Arenera de Claromecó provocó que la arena triplicara su valor ya que deben traerla desde Necochea, lo cual provoca un parate en este ámbito, o bien por el precio, o bien por la escasez.

Pero esto no es lo más adverso, el Instituto Secundario Claromecó, la Escuela Primaria Nº 11, el Jardín de Infantes Maris Stella y Bomberos Voluntarios de Claromecó, dependen de los ingresos que le provee la arenera, el valor es de $ 13.000 para cada institución en forma mensual y lo destinan a los cargos fijos como servicios, cargas sociales, personal de limpieza, etc.. La economía de estas entidades se ve afectada y gran preocupación ronda entre los integrantes de las distintas comisiones, es por ello que llamaron a conferencia de prensa, para de este modo anoticiar a la gente y a las autoridades, porque corren peligro de no poder solventar los gastos. Este mes, la más afectada es el Jardín de Infantes, porque ya está debiendo haberes.

El cierre de la Arenera realizado hace aproximadamente 15 días atrás por Policía Minera de la Provincia, que la clausuró por falta de habilitación provincial, se debe a que su concesionario, el Sr. Lachat, debe regularizar ciertos informes como la presentación de un estudio geológico y uno de impacto ambiental, pero no fue previamente notificado, esto podría demorar aproximadamente tres meses. De todas formas ya contactó a dos geólogos, pero aún no le han pasado el presupuesto.

Jamás le habían notificado con anterioridad que estaba en falta, siempre cumplió con todos los requisitos solicitados para su funcionamiento. El convenio con las instituciones data desde hace 18 años.

La Arenera antes era explotada por la Municipalidad, pero al no contar con la maquinaria necesaria, por gestiones de Daniel Chedrese (delegado por entonces), se logró este acuerdo con las instituciones. En todos estos años, Lachat cumplió religiosamente y en fecha con los pagos.

Se pusieron en contacto con diferentes autoridades políticas de Tres Arroyos para ver la posibilidad de que en el tiempo en que se regularice el pedido de informes, se pueda seguir explotando la Arenera por el perjuicio ante dicho que provoca a las instituciones educativas y a Bomberos.