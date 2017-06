El Círculo Médico y entidades adheridas a FEMEBA repudian agresión al médico Cabido

Bajo el título de “Violencia en el Hospital Pirovano”, el Círculo Médico de Tres Arroyos y todas las entidades primarias adheridas a FEMEBA, Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, repudiaron la agresión sufrida en las últimas horas por el Dr. Alejandro Cabido, en el Hospital Pirovano.

En el mismo, se dirigen “a toda la población de la Ciudad de Tres Arroyos y a sus autoridades”, y consignan: “Hemos visto con asombro, tristeza, preocupación e incredulidad las foto del profesional médico que fuera agredido y que para vergüenza nuestra circulan por todos los medios de difusión”.

“Asombra, que en este siglo en el que la comunicación es la base de todo el progreso alguien pueda seguir creyendo que la violencia es capaz de conseguir algún resultado”, sostienen.

“Tristeza, por la situación en la que se vio envuelto un colega médico que estaba en ese lugar para ayudar a alguien que lo necesita, no para exponer su integridad física.

Preocupación, porque estos hechos dejan de ser aislados e infrecuentes y con incredulidad vemos que la sociedad parece aceptarlo. La violencia ha vuelto a ser un modo de resolver los conflictos, día tras día la intolerancia va ganando las calles y los noticieros se encargan de exhibirlo permanentemente”, advierte el comunicado.

“Decimos que no, las veces que sea necesario para que todos lo escuchen. Que no nos sumamos a esta modalidad, que nunca vamos a ser los agresores, que esperamos una respuesta contundente de nuestras autoridades, que debe garantizarse la seguridad del personal de salud, que es penoso pensar que haya que poner un policía para defender a un médico de sus ocasionales pacientes”, afirman.

“Para nosotros la violencia nunca será un camino y esperamos que esta convicción se extienda como una premisa que nos permita mejorar la convivencia. Repudiamos los hechos de violencia en todas sus formas. Instamos a las autoridades Municipales, Legislativas y Médicas del Partido de Tres Arroyos a buscar una solución y nos solidarizamos con el profesional agredido”.