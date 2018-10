El Club Huracán participó en el Campeonato Regional de Patín Artístico de Tandil

Días pasados en la ciudad de Tandil culminó el Campeonato Regional de Patín Artístico de la Asociacion Tandilense, del cual participó el Club Huracan obteniendo excelentes resultados bajo la asistencia de la Técnica Nacional Manuela López, quien se mostró más que orgullosa de su plantel de competencia.

Los resultados obtenidos del campeonato fueron:

Formativa 8 años - Cielo Piñero: 1°Libre

Formativa 10 años - Guadalupe Murua: 5ta Libre

Formativa 13 años - Pilar Martin: 5ta Libre

Formativa 15 años - Brenda Catalina: 1°Libre

Quinta C 9 años: Salomé Cardoso: 5ta Libre; 2da Escuela y 3ra Combinada

Quinta C 12 años- Lucia Monjes: 2da Libre; 1°Escuela y Combinada

Cuarta C 8 años - Celina Guerrero: 2da Libre; 1ra Escuela y Combinada

Cuarta C 11 años: Sofía Flores 1°Libre; 2da Escuela y Combinada; Valentina Stefanini: 2da Libre; 3ra escuela y combinada.

Cuarta C 12 años - Iara Paniga: 2da Libre, Escuela y Combinada. Uma Zuñiga: 5ta Libre

Cuarta C 13 años - Giuliana Rolando: 1ra Escuela, Libre y Combinada. Evelyn Burgueño: 5ta en libre

Tercera C 9 años - Melody Rodriguez 1ra libre, escuela y combinada

Tercera C 11 años - Catalina Azpeitía: 1ra Libre, 4ta escuela y combinada.

Tercera C 12 años - Milagros Rodriguez: 2da Libre, escuela y combinada.

Segunda C 11 años - Camima Douma: 1ra libre, Escuela y Combinada

Segunda C 13 años - Natalí Colonna Soldavini: 3ra Libre, 1° Escuela y Combinada.

Promocional B 14 años: Giuliana Genovesi 1ra libre, escuela y combinada

Promocional B Mayores: Denise Sánchez del Rio 1raLibre, escuela y combinada Dulce Dal Bianco 3ra libre, 2da escuela y combinada

Primera B Mayores: Ludmila Rodriguez Luna 1ra libre, escuela y combinada