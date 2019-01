El comedor de las Payasolidarias necesita de la comunidad de Tres Arroyos

Cristina Ruiz, integrante del comedor Payasolidarias que funciona en calle Jujùy 1042, hablò con LU 24 para dar a conocer que lanzarán un bono contribución para poder afrontar los gastos de cerramiento del terreno y proseguir con la construcción de sus instalaciones, destinadas a contener a los treinta y cinco chicos que de lunes a viernes concurren no solamente a tomar la merienda y cenar en el lugar, sino que también disfrutan de las diferentes actividades que se brindan allí.

Respecto del bono contribución, la venta del mismo tendrá promotores debidamente identificados para evitar confusiones ante los inescrupulosos que suelen invocar a instituciones para bonos inexistentes.

“El bono tiene la foto nuestra, la dirección del comedor, está firmado y tiene mi número de teléfono, el 15346605, al cual pueden llamarme para dejar su dirección quienes quieran colaborar, para que los chicos que andarán vendiendo se los acerquen a su domicilio; también pueden contactarnos en el mismo comedor, en Jujuy 1042, o por el Facebook en Payasolidarias Tres Arroyos”, dijo.

“Con el dinero de la venta del bono, la idea es que con lo que se junte es cerrar los cuarenta metros de patio, arreglar los juegos y terminar el salón de adelante, nos falta el contrapiso, el piso ya lo tenemos, a los cerámicos los donó la Agraria, y precisaríamos dos ventanas y lo que falta de cemento, cal y arena para hacer el contrapiso”, aseguró.

Respecto al desarrollo del comedor, que alberga a unos 35 chicos, Cristina sostuvo que “se complica bastante a veces, porque es un comedor que funciona de lunes a viernes de 17.30 a 21.30; nos dona mucha gente mercadería pero no llegamos a que nos donen fruta, verdura, pollo o carne, porque a la hora de cocinarles necesitamos cuatro kilos de carne o cuatro pollos, y se nos complica comprarlos porque tenemos que sacarlo de nuestro bolsillo”.

Festejo de Reyes y de cumple de diciembre y enero

“El viernes festejaremos los cumpleaños de diciembre y enero por lo que sería bienvenida cualquier cosa dulce o salada, y también festejaremos Reyes, por lo que quienes quieran sumar un regalito, no está nunca demás para que todos puedan llevarse el regalito y una sonrisa a casa”, relató.

Cómo es un día en el comedor

“Ellos vienen meriendan y tipo seis y cuarto se les da el apoyo escolar, talleres de cocina, aprenden lenguaje de señas, tienen música con Nicolás David, y ahora vamos a ver si les podemos agregar talleres de plástica y manualidades, pero todos los días hacen algo diferente, recreación en el patio, juegos de inclusión hay que entretener 35 chicos durante todos los días, porque si no se aburren, ahora tiene la pileta que solamente pudieron usar un día porque el tiempo no nos acompaña, asimismo la pileta no es muy grande, pero es la que tenemos”, finalizó.