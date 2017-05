El concejal Garrido denuncia nuevas bajas del plan PROGRESAR

El concejal Martín Garrido, del Frente para la Victoria, denunció bajas en el plan PROGRESAR entre beneficiarios de Tres Arroyos, y advirtió que los listados que llegan a las oficinas del Correo con los datos de quienes cobran el beneficio no han arribado aún, sin que se conozca oficialmente qué sucedió. “No tenemos la certeza de cuántos son los que podrían haber sido dados de baja, pero es una situación similar a la que se dio el año pasado, cuando citamos incluso al titular de la UDAI Tres Arroyos, Matías Meo Guzmán, e incluso hicimos pedidos de informes en el Concejo, pero no tuvimos respuesta. Se trata de casos aleatorios y sin justificativo, ya que no hemos detectado cambios en la situación laboral de los padres u otros impedimentos para que se cobre el beneficio. Lo que hace ANSES directamente es ahorrarse un montón de plata, que para los chicos es fundamental, como pasó el año pasado con algunos que tuvieron dificultades para sostenerse estudiando afuera sin ese dinero”, señaló.

Los detectados hasta ahora serían entre 60 y 70 casos, sin contar las localidades. “Son 900 pesos, 720 por mes y una suma integrada con el resto a fin de año, previa acreditación de la escolaridad por parte de los establecimientos”, indicó.

Garrido advirtió que quienes son dados de baja tienen que volver a inscribirse en el programa, lo que demora alrededor de 3 meses durante los cuales se pierde el cobro retroactivo. “Es otra variable de ajuste sobre los sectores más vulnerables”, consideró.

Finalmente, indicó que aún no se efectuarán declaraciones sobre la Rendición de Cuentas, que el bloque del FpV analiza con la participación del concejal suplente Pablo Fernández, de profesión contador.