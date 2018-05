El Concejo aprobó la construcción de la plaza “Luisa Marino” en Barrio Boca

A iniciativa del bloque del Frente Renovador y de su concejal Julio Federico, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la afectación de un terreno, en calles Aconcagua y Viamonte, con destino a una plaza pública, que llevará el nombre de Luisa Marino, quien fuera directora del Centro Educativo Complementario 801 “María Teresa Maciel”, y concejal por el Movimiento Vecinal.

El propio Federico agradeció el acompañamiento de los diferentes bloques por el tratamiento de este proyecto, y dijo que “era una necesidad que ha tenido el Barrio Boca y nunca habíamos contado con la posibilidad de tener una plaza en nuestro barrio, el que se ha expandido muchísimo; nos pusimos a trabajar fuertemente para ver como podíamos tener una plaza, había quedado un lugar en Viamonte y Aconcagua y ahora estamos a un paso, la que podrán compartir los vecinos del Barrio Municipal, para disfrutar en familia”.

En otro aspecto y refiriéndose al nombre “de mi querida Luisa Marino de Suárez”, Federico resaltó el acompañamiento de quien fuera su directora en el Centro Educativo Complementario, “a muchos chicos de mi generación, recorriendo casa por casa para saber porque faltaban los chicos”.

Reseñó otras acciones que derivaron en la incursión en la política de Marino, “siendo concejal del Movimiento Vecinal, aportando esa generosidad que tenía día a día. Sabíamos el gran compromiso que tenía y no podía ser de otra manera que esa plaza no llevara el nombre de Luisa. A mí me toco ingresar al CEC a los once años con un momento difícil de mi familia, y ella siempre nos esperaba en la puerta, estoy más que feliz y espero que este sueño se termine haciendo realidad”.

Por su parte, la concejal Marta Pellegrini, desde el bloque vecinalista, usó de la palabra y recordó también a Marino, a quien calificó como “una docente que marcó huella en muchos alumnos que tuvieron la posibilidad de conocerla y tratarla en las diferentes instituciones en las que trabajo. Se caracterizó por su calidez humana, y su capacidad de trabajo, por las problemáticas sociales como la violencia de género, participo además en el 2001 de la lista de concejales y luego ocupando una banca en el bloque de MV fue impulsora de la Oficina de Violencia Familiar, y del apoyo a CRESTA en 2005”.

“Cuando pocos hablaban de ayudar a los desposeídos ella ayudaba, y desde nuestro bloque celebramos el reconocimiento, haciendo realidad el propósito de trabajar por y para otros, seguramente los alumnos del CEC cuando pasen por la plaza y vean su nombre la recordarán con el mayor de los cariños. Para su familia creemos que es el mejor legado que puede dejar una persona el afecto demostrado por quienes compartieron momentos de su vida”, afirmó.

Viviendas: piden rever la medida de dar la baja a los planes provinciales

El interbloque peronista presento un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante se dirija al Instituto de la Vivienda y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, para que revean la medida de dar de baja el proyecto de construcción de las 35 viviendas en Tres Arroyos y se pongan al día con el pago los certificados correspondientes, de otras 21, con copias a las diputadas Aprile y Antinori.

“No se puede pensar en equidad si no hay acceso a una vivienda”

La concejal Lescano abordó el tema citando a Bernardo Kliksberg, y sostuvo que “la política social relacionada con vivienda implica muchas instancias ejecutivas, mucho dinero, pero impulsa la economía a nivel local”.

“No se puede jugar con el sueño y con el sentimiento de la gente, manosear su futuro y manosear su presente; esto es lo que significa las idas y vueltas con este plan de viviendas, y significa no haber tenido durante más de veinte años un plan de viviendas, no haber guardado en “épocas de vacas gordas para cuando haya vacas flacas”; es mentirle a la gente y en este punto no quisiera pensar que esto es una maniobra para denigrar al Movimiento Vecinal; no quiero pensar que el gobierno que anuncia mayor cantidad de obras no envía fondos para concluirlas”.

Es por esta necesidad y por este sueño que pedimos que nos acompañen en el pedido y a su vez pedirle a las representantes del gobierno provincial que gestionen y activen lo necesario para que el plan de viviendas se termine en Tres Arroyos.

Mercedes Moreno agregó que el bloque del FPV estuvo presente ante la problemática que se presentaba desde hace seis años, concejales gestionaron para avanzar, y que las familias que sufrieron la usurpación de sus casas tuvieran su vivienda”.

Moreno a su vez mencionó que autoridades nacionales dijeron que “una parte sustancial del ajuste se orienta a la obra pública y eso es lo que nos pasa en Tres Arroyos”.

Fabiano: “no tenemos certeza de la baja”

Desde Cambiemos, Roberto Fabiano dijo que “no tenemos certeza que ocurra la baja de la 35 viviendas, y anunció que respecto a las 21 viviendas llegaran la semana próxima los fondos atrasados.

“Te invitan a subirte al barco y después te sacan los remos”

Suhit también dejo su opinión y se refirió “a los anuncios efectuados en la campaña del 2107 y en 2018 comenzaron los teléfonos descompuestos y empezó a haber una especie de bicicleta, con los sectores implicados, y se empezaron a caer todas las obras, yo recuerdo las 108 cuadras de pavimento, el asfalto de Claromecó, la obra de la escuela de Villa de las Américas y ahora estamos todo el tiempo corriendo atrás de la limosna, y en medio de todo esto está la gente”. Faltan muchos programas de viviendas a nivel nacional y provincial, y municipal también con recupero y la posibilidad de financiar otros tipos de obra. Te invitan a subirte a un barco, te sacan la foto y luego te quitan los remos, son anuncios, cobertura mediática y luego no llega la plata y en el medio quedan los vecinos”.

“No se gobierna más con sonrisas, se gobierna con hechos”

Desde el Frente Renovador, Julio Federico enfáticamente se dirigió a la presidencia del cuerpo y dijo “creo que el gobierno municipal podría haber resuelto el tema, pero usted señor Presidente es responsable, voy a responsabilizar a su espacio político para que vengan esos fondos, que van a ser pagados por los vecinos, porque se descontará de la coparticipación; esto no puede esperar más, no se gobierna más con sonrisas, se gobierna con hechos, hay familias que están esperando desde hace seis años esto no puede seguir más así”.

La calidad del agua, nuevamente en análisis

El tratamiento de la existencia de arsénico en el agua del distrito fue tema de un proyecto de comunicación hacia el Ejecutivo para que informe respecto si el nivel supera a lo admitido por la OMS, y la realización de campañas de prevención y si se han registrado casos de intoxicación por arsénico en el distrito.

El Renovador Matías Fhurer hizo referencia a las diferentes reuniones y sesiones del deliberativo respecto al tema, y dijo que “no quiero hacer apología, decir que el agua en Tres Arroyos está mal, sino tener los informes necesarios ya que cada gobierno municipal desde hace años enfoca la problemática de diferente manera, y se necesita un enfoque diferente, para no alarmar a la población y tener seriedad en el tema que estamos tratando”.

“No se ha realizado un plan concreto en el tema del agua, corremos atrás de la pelota siempre, sabemos de la ruptura de cañerías, la realización de nuevos pozos para que toda la ciudad este abastecida en forma eficiente sobre todo en temporada estival; se sabe que los diferentes pozos necesitan un descanso, y la falta de producción de agua en esos pozos se debe a ello, para que bajen los niveles de nitratos, nitritos, arsénico y otros factores referidos al agua en sí”.

Luego de aportar datos estadísticos, pidió “buscar el modo de poder solucionarlo, ya que el acuífero de donde proviene nuestra agua está comprobado que tiene infección de arsénico, por lo que necesitamos saber cómo vamos a solucionar los problemas de acá en adelante, lo consideramos necesario y urgente para sacarnos las dudas”.

Desde Cambiemos, Fabiano manifestó que “se solicitaron análisis desde agosto del año pasado y no habíamos logrado recibir ningún informe y hoy, a través de la concejal Cittadino y su gestión nos han llegado, tomando los períodos marzo - diciembre 2016 y abril - noviembre 2017, en los que se puede observar como varían los miligramos de arsénico y como crecen al aumentar los niveles de extracción ya que también aumentan los de arsénico, y como baja cuando los pozos empiezan a reposar: no debemos alarmar pero si ocuparnos y preocuparnos de este tema, trabajando en la red de agua y en el aprovechamiento de los acuíferos ya que llega a destino solamente la mitad a los domicilios por las pérdidas de agua que vemos a diario, y si lográramos evitar esas pérdidas evitaríamos que los pozos bombearan correctamente, y hay caños que deben ser reemplazados, para reponer o reemplazar las cañerías obsoletas para reducir las perdida y tratar de mejorar”.

Lescano dijo que en 1995 existió un informe de la UNICEN respecto a cómo disminuir la cantidad de arsénico, y también se preguntó “qué paso estos 24 últimos años de gestión, en este servicio público que impacta en la salud pública del distrito” y dijo además que “esto se suma a que los caños que transportan el fluido “son de asbesto-cemento, material que se ha retirado por tener vinculación con el cáncer, y poder tener los datos y brindarlos a la población es parte de la obligación como funcionario público, y si es un plan a largo plazo, deberíamos tomar decisiones preventivas sobre todo en niños y lactantes”.

Mercedes Moreno acotó que “cuando hablamos de la presencia del Estado provincial y nacional es por estos temas, y cuando uno analiza el Presupuesto Municipal puede ver que para realizar obras es necesario ello y cuando el Estado nacional no está presente, se lleva a cabo en una parte si y en otra no” en referencia a lo realizado en la zona céntrica de la ciudad recientemente, con el recambio de cañerías.

Salim completó lo afirmado por Moreno, y sostuvo que "se trabajó en un proyecto superador en lo que hace a la distribución del agua corriente en Tres Arroyos y se concluyó que en zonas aledañas a la ciudad cabecera había diferencias en valores obtenidos en muestras y se elaboró un plan estratégico y como distribuirlas, con soluciones tecnológicas que presento el estudio acercado en 2015 a las autoridades a la espera de fondos, en un proyecto superador a la explotación de pozos”.

Asimismo, el concejal vecinalista anticipó que su bloque “presentará un proyecto de resolución que esperemos tratar prontamente, ya que la Provincia intimó a la comuna por algunos pagos bastante onerosos por la extracción de agua, por lo que estamos estudiando el tema, ya que el servicio de distribución es municipal y por ello no tenemos tarifazo en Tres Arroyos, pero veremos de qué manera se mantienen esas tarifas, si la intención de la Provincia es cobrar por el servicio”.

Otros temas

El cuerpo deliberativo también aprobó la designación del Dr. Javier Pizarro como Director Técnico del Hospital Pirovano; por mayoría y sin el acompañamiento de Cambiemos, dirigirse al Ministerio de Educación de la Nación pidiendo informes sobre la cantidad de dispositivos del Programa Conectar Igualdad; el cumplimiento de la Ordenanza vigente sobre la utilización de agroquímicos; garantizar el cumplimiento del protocolo en el servicio de Emergencias del hospital y en las CAPS respecto al registro de consultas por Violencia Familiar; un reconocimiento al docente Juan Pablo Salvaneschi por el Proyecto Programa de Promoción de la Lectura” de la Secundaria 4 de Tres Arroyos; solucionar problemas de red cloacal en Avenida Almafuerte del 400 al 800; rechazar los despidos producidos a trabajadores en el SENASA; solicitar registro de población celíaca en edad escolar del Distrito; colocación de cestos de basura en Avenida Libertad, entre Avenida Aníbal Ponce y el Parque Cabañas; adhiriendo a la media sanción de la Ley de Emergencia Tarifaria por la Cámara de Diputados de la Nación por mayoría; reparar una tapa existente en Sebastián Costa y Brandsen; arbitrar medios para extensión de la red de agua potable en Avenida Mosconi del 601 al 999; pasó a Comisión a pedido del bloque del MV solicitar al Director del Hospital autorice a docentes y empleadas domésticas a realizar estudios preocupacionales sin abonar canon; reparar bache existente en Sargento Cabral y Avenida Almafuerte; dar cumplimiento a la norma vigente respecto a la circulación de transporte de carga; la colocación de adecuada cantidad de enchufes en la Terminal de Ómnibus, sin el acompañamiento de Unidad Ciudadana; disponer la recolección de escombros en Catamarca al 1500 y acompañar la posibilidad de la apertura de la Delegación de la Comisión Médica 13 en Tres Arroyos, por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que favorecería a nuestro distrito y a Coronel Dorrego, Coronel Pringles y Gonzales Chaves en el marco de la resolución 23 del año 2018.