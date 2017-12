El Concejo aprobó licitación por obra de asfalto en Claromecó con cruces entre UC y Cambiemos

En una breve Sesión Extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó la licitación para asfaltar entre quince y diecisiete cuadras en Claromecó, ya que hubo un solo oferente, la empresa Vial Agro.

La misma fue unánime, aunque con cuestionamientos por parte del concejal Martìn Garrido de Unidad Ciudadana, respecto al recupero de la obra y los costos que deberán afrontar los vecinos.

Garrido sostuvo que “nosotros estamos acostumbrados a un gobierno que estuvo presente siempre, y ahora no sé si hablaron con los vecinos de Claromecó, si saben cuánto deberán pagar por el recupero de la obra; en nuestro caso trajimos asfalto a Tres Arroyos, especialmente a la zona céntrica y no se cobró nada, porque entendemos que el vecino que cumple con sus obligaciones paga una obra dos veces, porque aporta con los pagos a Provincia y Nación, por lo que acompañaremos el proyecto en general pero no así el recupero; me gustaría que tanto el oficialismo como Cambiemos les sean claros cuando se anuncian las obras, cuánto les cuestan, me gustaría que se dijeran en qué condiciones van a venir esas obras, y en todo caso que sea el ciudadano común el que se beneficia si va a querer o no afrontar el costo de la obra; estamos en una crisis importante y a algunos vecinos se les va a complicar”.

Horacio Espeluse desde Cambiemos, cruzó a Garrido al sostener que “desde nuestro Bloque queremos hacer mención a que es fundamental la transparencia hacia los vecinos de Claromecó, en relación a si se define el recupero por la obra, de lo que le va a significar a cada vecino, hay que ver el lado positivo, en la que es una obra que esperan los vecinos de la localidad, y como ciudad turística también hay una necesidad clara. Son fondos no reintegrables, pero el recupero permite hacer otras obras y es un acto solidario, para hacer llegar cordón cuneta o más asfalto que aún no tienen incluso en Claromecó”.

“Indudablemente las posiciones no son las mismas, no voy a entrar en un análisis de lo que es una cosa o la otra, pero me parece que este Concejo es la fiel representación de todos los tresarroyenses y tendremos que tomar las decisiones de saber cómo hacerlo”, concluyó Espeluse.

Los concejales también aprobaron cuatro escrituraciones de carácter social, y también la ratificación de la nueva Directora Asociada del Centro Municipal de Salud, Mabel Elías, lo que generó una opinión de la concejal Mercedes Moreno del FPV-PJ, quien hizo referencia a que en el mes de mayo del corriente año se aprobaron ordenanzas para dar cumplimiento a la designación tanto de los directores como del Consejo Asesor del nosocomio municipal, de manera integral.