El Concejo Deliberante aprobó denominar “Manos Unidas” a la Plazoleta de Chacra de López

En una ágil sesión, el Concejo Deliberante de Tres Arroyos aprobó designar con el nombre de “Manos Unidas” a la plazoleta del barrio Chacra de López, y debatió diversos temas, algunos de ellos con cruces entre los concejales de los distintos bloques.

El primero de ellos fue la imposición del mencionado nombre al espacio público delimitado por las calles Primero de Mayo, Pasaje Pedro Aguirre, 12 de Octubre y Salta, la que fue gestada por los propios vecinos, luego de una reunión de la que participó el intendente Sánchez, funcionarios municipales, y concejales de los distintos bloques.

El solar quedó inaugurado en 2016 con el festejo del Día del Niño, el que se desarrolló con total éxito y se reiterará en este año, de acuerdo a lo fundamentado por la concejal Claudia Cittadino, del Movimiento Vecina, quien explicó los motivos por los cuales se crea la respectiva ordenanza luego de la solicitud del Departamento Ejecutivo aprobada en la respectiva comisión interna del cuerpo deliberativo.

La concejal Cittadino, en su intervención, citó que además “se construyeron 366 metros lineales de veredas perimetrales, y hace unos días se instaló la iluminación; se arreglaron las calles y se acondicionaron espacios en un terreno municipal aledaño, donde se piensa continuar con las obras y hacer la sede de la Junta Vecinal; tienen mucha ilusión con ello”.

Desde el bloque del Frente Para la Victoria – PJ, Martín Garrido manifestó el acompañamiento de su bancada a esta iniciativa sostuvo que “los vecinos, cuando se organizan dan el ejemplo a los de los demás barrios; ellos se empezaron a reunir para buscar plantear las necesidades del barrio; este año también se hará el Día del Niño, y es un orgullo aprobar la ordenanza con un nombre propuesto por los vecinos; instamos a todos los tresarroyenses a acercarnos sus iniciativas porque algunos escuchamos todavía”.

Desde el bloque Renovador, su presidente, Sergio Soulé, agregó que “la política es transformadora de la sociedad, acá las manos están realmente unidas, porque esto no es producto de una decisión política sino el pedido del vecino; más que contentos estamos, que desde el bloque podamos acompañar la iniciativa y que haya muchísimas más”.

Por Cambiemos, Horacio Espeluse dijo: “Adherimos y celebramos, esto es inclusión” y sostuvo que “desde el primer momento que se empezó a trabajar la inquietud de los vecinos de Chacra de López, todo el Concejo ha colaborado para que el barrio este mejor. Todavía queda mucho por hacer, pero el nombre elegido hace que puedan trabajar en el desarrollo del barrio”.

La norma fue aprobada por unanimidad.

Cruces por el decreto firmado por presidencia para cerrar ramales ferroviarios

Uno de los intercambios de criterio entre las bancadas se originó cuando a instancias del Frente Para la Victoria – PJ se trató en el recinto el decreto 652/2017, firmado por el presidente Macri para delegar funciones y en su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, otorgándole facultades a éste para poder cerrar ramales ferroviarios y proceder al levantamiento de vías e instalaciones.

El concejal Garrido fijó su posición política al respecto, y rememoró lo ocurrido en los ´90, cuando el entonces presidente Menem ante la huelga de trabajadores ferroviarios acuñara la famosa frase “Ramal que para, ramal que cierra”, dejando sin el servicio a numerosas poblaciones desarrolladas a la vera de las estaciones ferroviarias.

Sostuvo Garrido que la intención de elevar el Proyecto de Resolución a las autoridades competentes, por parte del legislativo tresarroyense se basaba en apoyar además a distritos vecinos como Punta Alta, Sierra de la Ventana y Coronel Pringles, ya que la suspensión del servicio iba en desmedro de la población y de comerciantes que viajaban a buscar sus productos economizando el transporte.

Sostuvo también que el ferrocarril es “el medio menos contaminante, todos los países desarrollados cuentan con el tren y sostienen su infraestructura y la mejoran día a día”

Desde Cambiemos, Espeluse negó que Dietrich reciba “superpoderes” por parte del presidente, y manifestó “hallarse con sensaciones encontradas, justificando que no se le otorgan los mismos al funcionario, por lo que habría que modificar el texto original “y remitirmos al vocabulario concreto y no a suposiciones; me molesta que se modifique la verdad”, dijo.

Graciela Callegari, desde el bloque kirchnerista expresaba que “todo ciudadano tiene el derecho de manifestar su preocupación y de esto se trata hoy en el Concejo: llevar la voz de muchos ante una situación que se habilita a partir de un decreto presidencial que habilita al ministro Dietrich a tomar decisiones por si solo y hacer lo que le conviene”; y agregó: “si quiero una gestión de transparencia y darle certeza a los vecinos por lo que pueda hacer Dietrich no tengo que generar una acción jurídica que habilite todo sin control y en generalidades y ante la requisitoria de la prensa se dice que la hicieron para aliviar trámites burocráticos y la ciudadanía lee en relación a las cosas que han pasado antes y nosotros estamos ante la misma gestión de gobierno que negó los tarifazos y el quite de futbol para todos, e hizo todo lo contrario, por lo que me parece legítimo preocuparse por esta situación”.

Espeluse le contestó, significando que “son cuestiones muy sensibles, porque hay lugares en que el tren les pasa por el medio los barrios y a muchas villas ; se puedan delegar la facultad de clausurar los ramales para poder desmantelar las vías e instalaciones, y se indica que tanto rieles y durmientes van a quedar en poder de la Administración de Bienes del Estado; se desfigura la realidad y eso no lo podemos acompañar”.

Terció el vecinalista Salim en la discusión y sostuvo “estamos tratando una cuestión de política nacional, que ofrece visiones distintas y disimiles entre sí, incluso algunas encontradas con distintas lecturas sobre el mismo texto por lo que no nos parece prudente, que ante una decisión del Presidente de la Nación sobre cuestiones que no están del todo claras, y de acuerdo a las que se tomen a partir de este decreto, ya tendremos la posibilidad de discutirlo oportunamente por lo que no vamos acompañarlo”.

Garrido alegó: Claramente como lo hemos venido diciendo evidentemente nuestro espacio es el único que está del lado de la gente, por lo que mañana explicaremos a los distritos vecinos por qué no se los escucha, ya que en otros momentos hemos aprobado otras cuestiones que tienen que ver con los ámbitos provinciales y nacionales, no esperaba mucho acompañamiento con este proyecto, pero al menos esperaba que si el bloque del MV no quería tomar postura nos solicitara modificar el artículo 1 y adherir al reclamo de los pueblos vecinos, sobre todo en Pringles y por Sierra de la Ventana, porque hay una movida importante para que vuelva el tren”.

Sergio Soulé cruzó a que Garrido se equivoca al decir que es el único espacio político que se siente defensor de los pobres o la gente humilde, se equivoca con lo que está diciendo porque si no se hubiera preocupado y hubiera traído a la luz que su espacio político que gobernó este país esta juzgado y si no hablemos de Cristóbal López o Báez”.

Finalmente, se desaprobó por mayoría el punto tratado.

Más

Varios de los puntos en tratamiento estuvieron vinculados a obras: el mantenimiento de la plazoleta del Barrio Olimpo, regularizar el servicio de barrido en Avenida Olivero –Duggan, realizar trámites ante el OCCOVI y Vialidad Nacional para permitir el drenaje de aguas en las zanjas colectoras linderas a Ruta 3, la colocación de señalizaciones en el cruce de vías en Ruta 228 en el acceso a Tres Arroyos y ruta 3 en cercanías de Cascallares, lo que comunicará a Ferroexpreso Pampeano y Vialidad Nacional con copia al Ejecutivo Muncipal, sugerido por el vecinalista Salim.

También se insistió por parte del FPV –PJ en dotar de servicio cloacal a arterias del Barrio Boca, en calle Aconcagua al 600 y Las Heras 1300.

A Comisión: Cambiemos pide regular los “bombos” en la Plaza

Desde Cambiemos y fundamentado por Espeluse, se dio tratamiento a un proyecto de comunicación al Ejecutivo para regular el horario de la Feria de Artesanos que funciona en Plaza San Martín, en referencia a la presencia de músicos que intervienen acompañando la exposición de los diferentes enseres en los puestos ubicados en el paseo público, “ante quejas de vecinos para respetar el horario de descanso”, según dijo el edil macrista, quien amplió su criterio diciendo que la norma “es difícil de encuadrar porque está relacionada más que con la feria con las batucadas, especialmente el sonido de los bombos los fines de semana”.

“Que no nos roben la alegría”

Contestó Garrido, quien lo cruzó a Espeluse afirmando que “el bloque de Cambiemos no sabe que el tema se está tratando desde hace tiempo en la comisión respectiva porque no asisten” “Que no nos roben la alegría”, dijo parafraseando a Jauretche. Ante el pedido del massista Soulé, el proyecto fue finalmente derivado a comisión.

“Sacar la basura del centro periódicamente”

También desde Cambiemos se solicitó al Ejecutivo el vaciamiento periódico de los contenedores de basura existentes en la zona céntrica de la ciudad, argumentando que “provocan los mismos inconvenientes que aquellos que se encuentran fuera, en barrios de la periferia”, tema que fuera tratado en la sesión del pasado 3 de agosto. Se aprobó por unanimidad.

Por más elementos de limpieza en las escuelas

El bloque Renovador solicitó dirigirse al Consejo Escolar para realizar gestiones ante quien corresponda destinadas a aumentar la partida presupuestaria para la compra de artículos de limpieza en las escuelas. Sergio Soulé argumentó que “es imprescindible para la comunidad educativa, alumnos y trabajadores, que no pueden estar expuestos” y citó que el diputado Garate presentó ante la Legislatura un proyecto similar, poniendo como ejemplo que “en una escuela a la que asisten 300 alumnos se le entregan seis rollos de papel higiénico, por lo que el resto lo debe pagar la cooperadora”

“Dar al delegado de Copetonas un par de botas para que recorra”

El tema de discusión saltó a las localidades en el anteúltimo punto tratado al solicitarse por parte de los massistas el pedido de mejorar las calles cercanas al acceso a la sala de primeros auxilios de Copetonas “las que tienen baches tremendos que ocasionan dalos a vehículos e incluso se ha encajado la patrulla policial en el sector”, según argumentó Soulé quien pidió “prioridad en el arreglo porque habría que darle al delegado un par de botas para que salga a recorrer y dar respuestas”.

Mantener y dotar de más Juegos a la futura Plaza Aromática

El último tratamiento se dio ante un pedido de comunicación al Ejecutivo para instalar nuevos juegos y reparar los existentes en la Plaza Pellegrini, frente a la Escuela 502”una plaza integradora” según se dijo en el recinto, lo que fue aprobado por unanimidad, sumándose “un pedido de mayor vigilancia para evitar actos vandálicos fundamentalmente los fines de semana cuando jóvenes que vuelven de bailar se suben a los juegos y los estropean” según argumento Soulé, y ante el pedido de la concejal Callegari se sumó también la concreción de la iniciativa surgida del Concejo Deliberante Estudiantil para poner en marcha la Plaza Aromática, ya que “el lugar era ese y nunca se implementó, justamente para que pudieran trabajar en el mismo lugar personas con capacidades diferentes que asisten a la escuela”.

“Una reflexión pequeña en el Templo de la Democracia” pedido por Santiago Maldonado

Previo a darse por finalizada la sesión, Martín Garrido solicitó a la presidencia del cuerpo realizar “una reflexión pequeña, ya que siempre se dice que los concejos delineantes son el primer eslabón de la Democracia, y hoy celebro que podamos estar en este Templo de la Democracia, haciendo valer la voz de todos los ciudadanos tresarroyenses con distintas posturas que representamos, pero también no podemos dejar pasar por alto que hace más de quince días tenemos un desaparecido: Santiago Maldonado, que fue visto con vida cuando se lo llevaba la Gendarmería” a lo que agregó “no podemos dejar de mencionar que siguen secuestrados cuatrocientos mil votos algunos fraguados y no sabemos el resultado en la provincia de Buenos Aires”, en referencia a la elección del último domingo”, para concluir homenajeando a José de San Martín en un nuevo aniversario de su fallecimiento.