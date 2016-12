El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2017

En una maratónica sesión, el Concejo Deliberante, en Sesión Extraordinaria, aprobó or mayor el Presupuesto Municipal para el año 2017, con el voto positivo de los bloques de concejales del Movimiento Vecinal, Cambiemos y Unibloque Justicialista. En tanto el Frente Renovador y el Frente Para la Victoria lo rechazaron.

La votación del Presupuesto punto por punto fue de la siguiente forma: los correspondientes al Honorable Concejo Deliberante y al Organismo Descentralizado Vial Rural Vial fueron aprobados por unanimidad; en tanto el de la Administración Central, Ente Descentralizado de Salud y el Organismo Descentralizado de Claromecó Servicios Turísticos se aprobaron por mayoría.

Salim:"Nuevamente analizamos un presupuesto municipal en un contexto inflacionario"

En primer lugar tomó la palabra el presidente del bloque de concejales del Movimiento Vecinal, Guillermo Salim, quien destacó el tratamiento que tuvo el tema este año en el Concejo. Luego realizó una breve reseña de lo acontecido en el año en materia económica, para que se pueda comprender en qué contexto se confeccionó el presupuesto 2017.

Se refirió a los fundamentos para aumentar las tasas y afirmó que “de la misma forma que los años anteriores, nuevamente nos encontramos analizando un presupuesto municipal en un contexto inflacionario. Como ya lo dijimos, estamos finalizando el año con mayores índices de inflación de los últimos 25”, expresó Salim.

“Podremos discutir mucho sobre los diferentes porcentajes de variaciones en las cifras que se han incluido en el presupuesto 2017 y que he intentado resumir en esta exposición, pero lo que no podemos negar es que si queremos mejorar los servicios que presta el municipio, si queremos realizar más y mejores obras y si realmente deseamos mejorar los ingresos del personal municipal, el primer paso es contar con los recursos necesarios para pagarlos”, agregó.

Callegari cuestionó las prioridades para el distrito

Seguidamente tomó la palabra la presidenta del bloque de concejales del Frente Para la Victoria, Graciela Callegari, quien se refirió en principio a la consideración de los recursos, se detuvo en algunas consideraciones sobre la coparticipación y sobre las tasas y luego analizó algunos aspectos de los gastos tomando algunas otras cuestiones que ameritaba mencionarlas.

El bloque rechazó el presupuesto presentado por la Administración Central, el Ente Descentralizado de Salud y el Ente Descentralizado de Claromecó Servicios Turísticos, y aprobaron el presupuesto del Organismo Descentralizado Vial Rural y el del Honorable Concejo Deliberante.

“Estamos ante un presupuesto que no se condice con muchas de las cuestiones que son prioritarias para el distrito, ni tampoco prevé un uso adecuado del dinero público en algunas cuestiones como hemos ejemplificado con anterioridad. Destino de fondos a algunas áreas que serían importantes en otras áreas. Endeudamiento creciente, recaudación ineficiente similar a otros años y uso inadecuado y hasta ilegal de fondos de afectación específica, además de desconocimiento de ordenanzas aprobadas y vigentes”, expresó Callegari.

Soulé: “el valor de la tasa no es lo mismo que el servicio que brinda el municipio”

En tercer lugar habló el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Sergio Soulé, donde remarcó que el análisis de dicho presupuesto tuvo como eje fundamental el aumento de las tasas y cómo el ejecutivo municipal destinará los fondos. Para el massismo “el valor de la tasa lamentablemente no es lo mismo que el servicio brindado en este municipio”.

Por otro lado destacó la modificación que realizó el Intendente Carlos Sánchez sobre la pauta publicitaria de su área para destinar casi un millón de pesos a discapacidad, adultos mayores y niñez. “Eso creemos que es lo que corresponde, destinar los fondos a las áreas más sensibles y más vulnerables”, manifestó Soulé.

Finalmente el bloque del Frente Renovador rechazó el Presupuesto 2017 elevado por el Departamento Ejecutivo, el Ente Descentralizado Centro Municipal de Salud y el Organismo Descentralizado de Claromecó Servicios Turísticos. Acompañaron el presupuesto del Organismo Ente Vial y el presupuesto del Honorable Concejo Deliberante. “No podemos acompañar un aumento de tasas del 35% cuando el asalariado municipal va a recibir un aumento del 20%, en un contexto inflacionario que en 2017 es mucho mayor. Además de volver a resaltar que no vemos reflejada en ningún área la contraprestación que el vecino se merece”, argumentó Soulé.

Espeluse exigió poner énfasis en el cuidado de los recursos

Por el bloque de concejales de Cambiemos tomó la palabra Horacio Espeluse, quien en primer lugar se refirió a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, ya que esta es una de las principales fuentes de recaudación municipal.

Luego analizaron el presupuesto de la Administración Central, el Ente Descentralizado de Salud, el organismo Descentralizado Vial, el Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, para concluir que en todo lo expuesto, revisado y analizado no se encontraron desfasajes significativos que les impidan avalar el presupuesto de 2017.

Luego Espeluse señaló: “Entendemos que en las últimas elecciones, Tres Arroyos ha decidido en mayor cuantía al Movimiento Vecinal para ejecutar el recurso. Los vecinos son los que deberán decidir si entienden que esta es la mejor forma de administrar los fondos y el gasto o elegir por una alternativa que haga más énfasis en el cuidado de los recursos y responda a las necesidades y problemas como se espera. De nada sirve hacer asfalto, estadios y demás si no resolvemos cuestiones elementales como el agua y las cloacas en nuestro partido”.

No obstante aclaró: “Vamos a acompañar este presupuesto porque consideramos que también cambiar comienza por ejercer la oposición con responsabilidad. Eso sí. Deberán ser doblemente responsables en esta cuota de confianza que les estamos propiciando y de seguro también les advertimos que ejerceremos el control y seguimiento del gasto con la máxima rigurosidad que se debe tener para el cuidado de los fondos públicos”.



De Benedetto destacó la importancia de ser oposición responsable

El Concejal por el Unibloque Justicialista, Augusto De Benedetto fue el último en exponer en el recinto, y aclaró que su análisis el Presupuesto 2017 se enfocó en lo político, aunque destacó la importancia de ser una oposición responsable.

Por último hizo hincapié en la importancia de “no oponerse de manera irresponsable, a una medida antipopular, como lo es el aumento de las tasas, tomando en cuenta el peligro que implicaría congelar las tasas, de desfinanciar a un municipio que debe afrontar un contexto inflacionario y un panorama económico incierto tanto para el país, la provincia y la ciudad de Tres Arroyos”.

Cerró su discurso anunciando que aprobaba el Presupuesto municipal 2017 y manifestó: “Por supuesto que sería más fácil rechazar que aprobar, tiene más ‘rating’, pero insisto en la importancia de ser una oposición responsable”.

Seguidamente se aprobó por mayoría la modificación de la Ordenanza Impositiva vigente –valor del módulo fiscal – al igual que la modificación de ingresos brutos y por unanimidad, las vinculadas a exenciones impositivas, la modificación del porcentaje de ingresos por coparticipación provincial al Organismo Descentralizado Claromecó y los redondeos en favor del contribuyente para el pago de tributos municipales.

Otros puntos del Orden del Día

Previamente al tratamiento del Presupuesto , se aprobaron escrituraciones sociales, se ratificaron protocolos vinculados al dictado de carreras en CRESTA, y se aprobó la firma del convenio con la ONG PACMA - Protección Animal y Concientización Medio Ambiente que compartirá con el municipio el espacio del futuro Centro de Zoonosis en un predio cercano a la Planta de Reciclado de Residuos en la Avenida Aníbal Ponce.

El proyecto fue aprobado por mayoría, con el voto en disidencia del edil Martín Garrido del Frente Para la Victoria, diferenciándose de sus compañeros de bancada.

El concejal Eduardo Giordano del Movimiento Vecinal destacó el acuerdo alcanzado, que contó con el apoyo además de Cambiemos y el Frente Renovador.