El Concejo Deliberante pidió informes a Nación y Provincia por la obra pública en el distrito

En una ágil sesión, el Concejo Deliberante solicitó a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y también a la Gobernación bonaerense un detallado informe sobre las obras que han sido ejecutadas, las que están vías de ejecución y la planificación de otras a realizarse y el plazo en que se harían, “ante la dispar información de obras presupuestadas para el distrito y considerando que la información debe estar disponible para quienes lo soliciten”, como cita el pedido surgido desde el bloque de Unidad Ciudadana - Partido Justicialista, el que agrega y menciona que” de acuerdo a declaraciones que hicieran funcionarios, en las que aseguraron que “se readecuaría la planta baja del Juzgado de Familia y Subsecretaría, la ampliación de los juzgados civiles 1 y 2, la pavimentación de la ruta 72, entre San Francisco de Bellocq y Copetonas y acceso a Balneario Reta, la construcción de la Planta depuradora de Orense, la red de desagües cloacales en esa localidad, en la ciudad cabecera, llevada a cabo la licitación de 21 viviendas, las que peligran en su continuidad por falta de pagos, y las 35 viviendas licitadas en setiembre de 2017, y la obra de asfalto, detenida por la misma situación, con perjuicios directos para el municipio que debe afrontar eventuales multas y juicios”

También se mencionan “las obras realizadas y no finalizadas en la Escuela Especial 501 y la sobrepoblación que tiene la 502, ya que no hay plazos de concreción; el puente Roca que aún no se inaugura, la obra de asfalto en Claromecó, la que fuera suspendida por retiro de ofertas ante incumplimiento de pago, y no se relicitó, como se había manifestado”

La concejal Tatiana Lescano afirmó que “creemos necesario contar con esta información para tomar decisiones en lo que hace a políticas públicas, y teniendo en cuenta que según se dice “en los últimos dos años han sido los que más cantidad de obras se han realizado” , discrepamos en lo que va de los dichos a los hechos, y que hubo distintas interpretaciones de las mismas, y creemos que tenemos el derecho de la información ya que no está accesible ni actualizada en la Web, por lo que al no poder hacerlo por las vías ordinarias quisimos intentar realizarlo a través de este cuerpo”.



Reclamos por obras en Reta

También desde Unidad Ciudadana / Partido Justicialista surgió un pedido de informes al Ejecutivo por el arreglo “urgente de calles por baches y anegamiento, hacer el análisis de la calidad del agua potable , la necesidad de contar con mayor cantidad de canillas públicas, mantenimiento y limpieza de playas, erradicación de basurales, y que en agosto concejales presentaron una minuta similar a la presente y al día de hoy la situación se mantiene por lo que se solicita al DE que de urgente respuesta a los reclamos, los que vienen “desde el año pasado, éramos varios concejales que acudimos a la reunión de vecinos auto convocados”, dijo Martín Garrido, quien, conmocionado dijo que los vecinos “piden más cantidad de “canillas comunitarias”, y a uno se le parte el corazón; hay vecinos que hacen veinticinco cuadras para tener agua, y en esa reunión se habían planteado algunas situaciones de solución paliativa para luego poder ampliar la red a la localidad, y es preocupante que no se hayan hecho acciones desde agosto a hoy, aunque sabemos que Reta ha sufrido otras situaciones, y creo que hay acciones que se pueden seguir haciendo como la poda y erradicación de basurales.

No podemos ir a buscar agua como si estuviésemos en 1810, y no queremos que los vecinos tengan que acudir a alguna “Teresita”, sino que el Ejecutivo dé soluciones a los reclamos planteados”.

Entre otros puntos, el interbloque peronista pidió infirmes sobre el estado general de los balnearios de las playas del distrito que serán licitados, dirigiéndose al DE para informar sobre las construcciones y cumplimiento de las condiciones del pliego, nombre y plazo de las condiciones existentes.

“Pedimos que se agilice por medio de la Dirección de Turismo la información, no pedimos nada extra sino una planilla de Excel con la misma, y en relación a estas controversias públicas concluimos en que es lógico que se nos consulte y solo creemos que le corresponde a este cuerpo tener la información para no solo opinar sino para generar políticas públicas para el desarrollo del distrito”, dijo Mercedes Moreno explicando los motivos del presente pedido, “porque creemos que la información seria y concreta permitirá el avance en las localidades balnearias”.

Presupuesto Participativo: Solicitaron la convocatoria de la comisión de seguimiento

El bloque de Unidad Ciudadana planteó, ante la creación en su oportunidad de la Comisión de seguimiento del Presupuesto Participativo, la convocatoria a la misma, ante la necesidad de plantear las necesidades de barrios y localidades y al contar con esta herramienta, pedir su puesta en marcha e informes sobre su ejecución, y difundir a las localidades, sus instituciones y a las juntas barriales para poder elegir prioridades”, según explicitó el concejal Garrido.

Plaza Héroes de Malvinas en Copetonas: Pidieron mantenimiento de los juegos

Otro pedido al Ejecutivo desde Unidad Ciudadana fue el acondicionamiento de juegos en la plazoleta y que “a través de la delegación y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, proceda a acondicionar los juegos y solicitar además se informe el plazo en que se realizaran los mismos”.

“Algunos chicos se iban a Oriente y otros a Reta, porque no tenían los juegos en Copetonas, por lo que pediremos que pase a la Comisión de Obras Públicas para el seguimiento de este expediente”, dijo Garrido, y desde Cambiemos, Daiana De Grazia agregó que “estuvimos en Copetonas y vimos que hay juegos que están rotos y hay que sacarlos, además del realizar el recambio de luminarias, y corte de pasto, ya que se torna un lugar inseguro”, en referencia a la Plaza del Bicentenario, una de las cuatro existentes en la localidad.

Desde el Movimiento Vecinal, la conejal Cittadino expresó que “hablamos con el delegado de Copetonas, y ya hay un plan de arreglo de las cuatro plazas de la localidad, y ahora se seguirá por la plaza del Bicentenario, donde está el juego de chapa; no se pueden poner juegos de plástico porque el precio excede, y nos informaron que el pasto estaba cortado, la poda se iniciará en los próximos días y para la colocación o reemplazo de las luminarias es un tema de la cooperativa”.

Planes de la CONABIP: Solicitan confirmar su vigencia

También desde Unidad Ciudadana –PJ se solicitó que a través del Ejecutivo puedan saberse por escrito y en los tiempos establecidos por ley, si tres planes que anteriormente implementara la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares - CONABIP – se encuentran vigentes, para la adquisición de material bibliográfico con descuentos en la Feria del Libro, y la preocupación ante la no recepción de subsidios para las bibliotecas populares del distrito.

“Hemos tratado de ponernos en contacto con la CONABIP, que ofrece un sistema de consulta on – line, el que no brinda información desde 2016 y al no poder acceder por consulta ciudadana, transparente y accesible, traemos y pedimos que nos acompañen los concejales este proyecto porque las bibliotecas populares no podrán subsistir teniendo en cuenta el impacto económico para las mismas”, argumentó Tatiana Lescano.

Pedido de reparación por acumulación de agua en Escuela Secundaria 2

Desde Cambiemos se solicitó al Ejecutivo que a través de Obras Públicas, “se proceda a la reparación del problema que provoca la acumulación de agua en la Secundaria 2 en el sector del anfiteatro ubicado en el patio, ya que al no drenar la misma se filtra a la Sala de Música, ocasionando múltiples inconvenientes, por lo que ante la llegada de épocas de lluvia solicitamos a la brevedad una solución”, según expresó Roberto Fabiano.

Limpieza de vereda en Talcahuano al 400

También desde el bloque macrista se solicitó la limpieza de la vereda de un inmueble en calle Talcahuano 450 “ya que impide el tránsito de peatones que deben bajar a la calle y ahora se agregó un automóvil abandonado, lo que torna inseguro el lugar”, de acuerdo a lo que sostuvo Fernández Pérez, a lo que el concejal Salim contestó que “hay que cumplir ciertos aspectos legales, los que están corriendo, habiendo sido intimados los propietarios del lugar”.

Un tercer proyecto surgido desde Cambiemos fue solicitar la reparación de un importante pozo en Urquiza y Avenida Güemes “por lo que solicitamos realizar un arreglo con hormigón ya que el material con que se lo repara actualmente es arrastrado por el tránsito, por lo que pedimos el arreglo definitivo”, dijo Carolina Elisiri.

Mantenimiento en la Plaza Piedrabuena de Claromecó

El mantenimiento de espacios públicos fue recurrente en la sesión, tratándose en este caso del pedido de mantenimiento y mayor vigilancia en la Plaza Piedrabuena de Claromecó, a través de un proyecto de comunicación elevado al Ejecutivo surgido desde Cambiemos. En este punto, se solicitaba la reparación de los juegos, limpieza de las luminarias, reparación del sector de mástiles y colocación de cestos de basura. El concejal Fabiano asimismo dio a conocer coincidencias con el Delegado Director respecto a la seguridad en el predio afirmando que “coincidimos con Ávila para gestionar mayor presencia policial por la presencia de las motos, porque quienes han ocasionado daños seguramente son habitantes de la localidad”.

El vecinalista Salim expresó que “hablamos con Ávila también por este proyecto, y surgen dos cuestiones: tenemos que concientizar a los vecinos de esa plaza porque a veces la basura no la depositan frente a casas o comercios y la llevan a la plaza, a la vez que mocionamos que una copia de esta resolución sea enviada a la Cooperativa Eléctrica de Claromecó, para reparar la luminaria”.

Reclamo sobre arreglos en calles “Otra grata noticia” dijo Garrido

Otro reclamo estuvo vinculado al pedido de arreglo en calles de sectores de la ciudad desde Unidad Ciudadana. Martín Garrido dijo al respecto que “hemos recibido otra grata noticia, como es el arreglo de las calles solicitadas en este proyecto por lo que pido el pase a comisión porque estamos pidiendo además la limpieza de terrenos baldíos y solicitamos el cronograma de Barrios Limpios, para poder dar respuesta a los vecinos”. Hubo otro proyecto similar desde Alternativa por la Justicia Social referido al estado de las calles en un sector cercano a la plaza Francia.

El massismo pidió tener el plan de trabajo 2018 en Cultura y Deportes

Desde el Frente Renovador se presentó un proyecto de comunicación, respecto a solicitar al Ejecutivo eleve un informe sobre el plan de trabajo 2018 de las direcciones de Deportes y Cultura respectivamente, fundamentado por Matías Fhurer, quien refirió que “son proyectos que tienen que ver con la planificación y la llegada a través de las asistencias técnicas que fueron elevadas en su momento, y necesitamos también que sean claras en diferentes temporadas, ya que hubo presentaciones a fin de febrero cuando en los balnearios chicos ya no quedaba gente, por lo que pedimos que se planifiquen correctamente las actividades, con un cronograma anual de actividades culturales y deportivas, y para que queden, en lo posible, dispuestas con fechas el resto del año”.

En relación a este tema, desde el MV, Marta Pellegrini solicitó “acotar y hacer referencia sobre como surgen las asistencias técnicas, que tienen como finalidad dar respuestas a las demandas que se plantean en los barrios de la ciudad y en las localidades; en un trabajo en conjunto de lss distintas Direcciones, con referentes barriales e instituciones que puedan hacer la toma de decisión y difundan las necesidades”, agregando que “este año hubo que priorizar ante las restricciones monetarias y se tuvo en cuenta a las que tenían mayor cantidad de asistentes; en Cultura en este momento se trabaja en Reta apoyando a la biblioteca “Un mundo de libros” la que hace un trabajo muy interesante con la comunidad, y en lo que concierne a Deportes, en esa localidad hay tres talleres, tratando de dar más diversidad y no superponerse con lo que hace el CEF”.

Reubicación de la antena de Telefónica Móviles de Sarmiento 151

Desde el bloque Renovador, y ante la inquietud de los vecinos del edificio Jurado II y considerando que la dirección de evaluación de impacto ambiental respondió que no hay presentación de Telefónica Móviles sobre la antena ubicada en la manzana mencionada, y de acuerdo a lo solicitado por Gestión Ambiental con fecha 6-10-17, se tomaron medidas por el OPDS y la nota informa que se recomienda la reubicación de la antena por el impacto visual , el Concejo aprobó dirigirse al Ejecutivo “para que se arbitren los medios necesarios para la reubicación de la antena propiedad de Telefónica Móviles, sita en Sarmiento 151”.

En los fundamentos, explicó el concejal Fhurer: “Es una preocupación trasladada a las autoridades municipales y no hay una respuesta satisfactoria por diferentes motivos, tema que se trató en la Comisión de Obras Públicas, donde surgieron recomendaciones técnicas y ante la preocupación que tienen los vecinos por los efectos inducidos por las radiaciones electromagnéticas, las que pueden producir cambios biológicos como dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad o riesgo cancerígeno”.

“Al resultar nocivos para la salud humana sobre todo a sectores más vulnerables solicitamos al gobierno municipal que interceda ante la Provincia para que actúe de manera inmediata para realizar los estudios y tomar las medidas de acuerdo al resultado de los mismos”.

Pedido a cooperativas eléctricas por cuadros tarifarios por consumo y datos adicionales

Fuera del orden del día, se solicitó que la CELTA y cooperativas eléctricas de localidades, envíen datos sobre el cuadro tarifario ante la dificultad de abonar facturas abultadas, con críticas hacia el Gobierno Nacional por parte de los bloques de Unidad Ciudadana, Frente Para la Victoria y Frente Renovador, y la explicación de cómo afecta al municipio el incremento de la tarifa en la energía por parte del vecinalista Salim quien dijo que se incrementó en alrededor de 19 millones de pesos superior a lo presupuestado para el 2017, lo que produjo que el municipio solo recaudara seis millones más que lo previsto, lo que hizo que se replanteara durante todo el 2017 unas cuantas cuestiones respecto al tema tarifario, y una de ellas tuvo que ver con el diseño de la tasa por alumbrado público”, por lo que procedió “a título informativo” a mencionar que “la misma se cobra en la ciudad cabecera y en algunas localidades a través de facturas de las cooperativas, bajando la alícuota de la tasa de alumbrado público del 17 al 12 por ciento para impactar de la menor manera posible en el bolsillo del vecino que paga todos los ítems detallados en la factura de la CELTA, y paralelamente y por una cuestión de equidad se estableció un mínimo a pagar por cada vecino, ya que quienes no tenían consumo no pagaban y ahora pagan 25 pesos por mes y en el tope de la tasa, lo que elevo el piso para los que no consumen y bajar el techo para los que consumen más, por lo que los domicilios en la mayoría pagan menos antes que se implementara esta modificación; ojalá que estos cambios no provoquen problemas financieros a los municipios”.

Finalmente, el concejal Fabiano hizo referencia a una publicación reciente sobre la calidad del agua en Tres Arroyos y manifestó que “hemos solicitado reiteradamente los análisis mensuales del último periodo, y de acuerdo a ello podremos dar a conocer que están bien, o trabajar en mejorar la calidad del agua, por lo que solicitamos que los mismos lleguen a la reunión de la comisión de salud”, aclarando que la publicación hizo referencia a muestreos de pozos ubicados en zonas rurales.

No estuvo presente en la sesión, por cuestiones personales, la concejal Andrea Montenegro (FR).