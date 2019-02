El concejo evaluó la temporada como “positiva”

Se llevó a cabo este martes una reunión de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante en donde se realizó un balance de la temporada y se hizo un breve repaso de observaciones que tuvieron los concejales de los distintos bloques. También hubo una nota presentado por vecinos y usuarios del Camping Martin Reta, quienes piden que no se modifique la ubicación.

Santiago Orfanó, concejal vecinalista y presidente de la comisión contó que se destacaron las actividades de los paradores de Claromecó: “En general los concejales estuvieron conformes con el funcionamiento que han tenido los paradores en esta temporada, específicamente en Claromecó, se charló sobre una situación en Orense y el compromiso para invitar a la próxima comisión al Director de Turismo para seguir haciendo un balance y un seguimiento de cerca”, expresó.

Además dijo que para los concejales el balance de la temporada fue positivo, pero que seguramente hay muchas cosas para mejorar e ir trabajando. “Hubo mucho turismo de fin de semana, el turista ha elegidos los días, sabemos que enero climáticamente no fue bueno y no hubo una explosión económica como por ahí venían planteando las cámaras de comercio o las cámaras empresariales, respecto del turismo que no se fuera afuera iba a volcarse directamente hacía la costa bonaerense”.

Cuatriciclos

También aseguró que durante el año se trabajará en una ordenanza que regule el uso de cuatriciclos teniendo en cuenta la experiencia en otros distritos para poder llegar a la temporada que viene con algo consensuado y que pueda servir a la comunidad.

Inspector de playa

Por otro lado comentó que aún no se trató la figura del inspector de playa en la comisión pero que cree que se hizo un buen trabajo en conjunto con la policía para el mantenimiento de la zona recreativa sin vehículos.

“En sí, la figura resulta positiva, habrá que ir tratando las formas, las maneras y los recursos para que eso se vaya extendiendo y que se vaya haciendo una buena práctica a seguir adelante”, indicó Orfanó.