El Concejo pide al Gobierno Nacional no eliminar el Fondo Federal Solidario

Nuevamente la actualidad a nivel nacional llegó al Concejo Deliberante, y particularmente la decisión del Presidente Macri de eliminar el Fondo Federal Solidario, también conocido como el fondo sojero, que deja desfinanciados a los municipios al recortar los recursos por el decreto de necesidad y urgencia que elimina los aportes.

Tres proyectos fueron presentados en la sesión ordinaria; dos de ellos dirigiéndose al Gobierno Nacional para solicitar que se revea el decreto de necesidad y urgencia, desde el Frente Renovador, a través de Matías Fhurer, y el Movimiento Vecinal, en tanto el Interbloque peronista se dirige al Secretario de Hacienda municipal, para que informe sobre de qué modo afectará esto al municipio tresarroyense.

Fhurer: Estamos cayendo en el “arreglate como puedas”

El renovador Fhurer remarcó el trabajo de los productores para mejorar su producción, y esto tiene que ver porque se esfuerzan para que la producción de soja fuera mayor para que el Fondo Federal también lo fuera, pero estamos restando un fondo fijo que es dinero fresco que los municipios usan para urgencias y necesidades, que ahora nos dejan a mitad de camino”.

Salim: “En todas las sesiones nos encontramos con un nuevo recorte”

El vecinalista Guillermo Salim en tanto hizo una reseña de lo que significaba el aporte que ya no recibirá Tres Arroyos, estimado en unos diez millones de pesos menos, “el que se destinó a obras, mantenimiento de espacios públicos, y el 50% del financiamiento del Presupuesto Participativo”.

Salim también comparó lo que aporta Tres Arroyos solamente por la producción sojera, estimado en unos 780 millones de pesos, recibiendo solamente unos diez millones.

“El fondo genera obras de infraestructura y en Tres Arroyos se usó para ampliar redes de agua corriente, luminarias, cloacas, espacios públicos, la puesta en marcha de una bloquera municipal, y para financiar el cincuenta por ciento del presupuesto participativo con el fondo de la soja por lo cual se nos abre un problema de cómo financiar estas cuestiones que estaban financiadas con este Fondo”, dijo.

“Hemos marcado con mucho énfasis que el presidente revise esta medida y también a la Comisión Bicameral que debe revisar los DNU que firma”.

Garrido: “Cuando el Estado se achica, el que termina sufriendo es el pueblo”

Por su parte, desde el Interbloque, por parte de Garrido, se hizo referencia a la solicitud hacia el funcionario municipal para que explique de qué manera se reacomodará esta afectación, y dijo que no ha habido una sesión en la que no se haya hablado en estos dos años de los derechos adquiridos que están en retroceso”, a la vez que mencionó que “la ordenanza del Presupuesto Participativo deberá ser modificada”, y que “cuando el Estado se achica, el que termina sufriendo es el Pueblo”.



Espeluse adhirió, hablo de las coimas y Lescano pidió que se aplique el Reglamento

En una corta intervención Espeluse dijo que su bloque acompañará este pedido, pero a la vez sostuvo “no quiero dejar de mencionar porque el que calla otorga” por lo que trajo al recinto un tema que no era el que ese estaba tratando, al relatar aspectos de la investigación sobre las coimas a nivel nacional, al mencionar importes de coimas y sobreprecios, al sostener “ y quiero pedirles a los responsables de esto donde está la plata, y al igual que al concejal Federico que pregunte donde está la plata, ya que sin dudas el Estado está desfinanciado pero sin dudas tenemos que reclamar donde está la plata que falta en este país”, lo que ocasionó luego un cruce con Tatiana Lescano quien pidió que se respete el reglamento para que las intervenciones sean solo en los temas que se tratan y no se traigan otros a colación y que cuando se hagan acusaciones sobra personas públicas se lo haga con pruebas en la mano”.

La edil de UC sumó algunos datos, y coincidió con el análisis de Salim sobre la disminución y ahora baja del fondo, de que parte del dinero se está destinando a obras de la ciudad de Buenos Aires, y que “abre la puerta a la entrega de fondos discrecionales, a través de los ATN – Adelantos del Tesoro Nacional, algunos analistas dicen que sostuvo que “es una mentira el análisis que hace el Gobierno Nacional”.

Suhit: “Con la fuga de divisas y la timba financiera se va la plata que le falta a los municipios”

"Coincido con varios análisis que se dieron pero siempre tenemos la paradoja para justificar medidas que tienen que ver con el ajuste; evidentemente la plata no está pero se niegan a ver la realidad del problema que hay en la Argentina, ahora agravado por la súper timba financiera que permite entrar y salir dólares y el mega endeudamiento externo que tiene el país. Con la fuga de divisas se va la plata que le falta a los municipios para brindar los servicios públicos", expuso Suhit.

Pity Federico: “Espeluse tiene que gestionar, vive en Tres Arroyos, no en el conurbano”

El concejal Julio Federico le imputó a Horacio Espeluse que se involucre en los reclamos que se hacen , por obras que no llegan y los recortes que se producen, y le dijo “usted tiene un problema, siempre está hablando del pasado del presente y está terminando hablando de cualquier cosa, hablar de las obras, de lo que está pasando en la Comisaría, porque el día que se escapen dos o tres delincuentes, no sé qué va a decir usted, siempre tratando de mezclar las cosas, vamos a discutir temas locales, nosotros no estamos de acuerdo con los que roban, ya se lo dije la sesión anterior ustedes están involucrados en un tema como lo de los aportantes truchos, y nunca me contesto si fue a la justicia, lo que usted no hace es gestionar, mi amigo, cuando uno gobierna tiene que gestionar, dígale a las legisladoras que gestionen por la comisaria, nosotros no avalamos a ningún delincuente, no puede ser que usted para desviar la charla diga cualquier cosa, dígame que está haciendo por la comisaria, la verdad, claramente, no habrá obras de cloacas, tiene que hablar de eso Espeluse, hace tres años que gobiernan, cuando van a encontrar la brújula, póngase al frente, gestione porque usted vive en Tres Arroyos, no en el conurbano, eso tenemos que hacer eso es la política no hay que tener mezquindad porque gobierna el Movimiento Vecinal.”

Espeluse contestó a Federico en estos términos” Para darle tranquilidad no le rindo cuentas a usted, Federico, permanentemente estamos trabajando”.

Extinción de dominio y repatriación de bienes

Otro tema de alcance nacional fue desarrollado ya en el final de la sesión cuando ante el proyecto aprobado por la cámara de diputados en julio pasado y que se encuentra en el Senado sobre extinción de dominio y repatriación, el bloque de Cambiemos propuso un proyecto de resolución para solicitar a la Cámara alta el tratamiento y la aprobación del mismo.

Bajando a la banca, el actual presidente del cuerpo Matías Meo Guzmán realizó un pormenorizado relato y afirmó que “es un tema que yo he trabajado hace varios años, y quería hacer una fundamentación sobre el tema, y sostuvo que “debemos como Concejo Deliberante mostrar una posición clara respecto de la trasparencia, y tiene que tener el apoyo para que sea ley”. Es un proyecto que busca restituir a l patrimonio del estado bienes productos de actividades ilícitas, y ya está aprobado el decomiso, pero esto trata del decomiso sin condena, que hace al decomiso de bienes producto de un ilícito aunque no haya condena. Hay tres posturas diferentes respecto a la figura de extinción de dominio y creo que debe pasar por la acción civil, en el marco de una discusión que vemos con asombro de arrepentimientos y estamos ante un proceso muy novedoso en la historia de nuestro país porque sorprenden que cosas que no se podían probar ahora se puedan hacer. Decía el concejal Federico que el partido que él representa no gobernó, pero si mal no entiendo Sergio Massa fue jefe de ANSES, jefe de gabinete de Cristina Fernández hasta que en 2013 se anoticio que el proyecto no lo representaba”.

“Las cuestiones del pasado hacen al presente, y por supuesto que como concejal respeto a Federico y lo aprecio, pero hay que hacerse cargo de decisiones que no estoy de acuerdo, como lo del fondo sojero, pero hoy se puede hablar y antes no porque hubo obediencia debida; el proyecto hace a la recuperación de mucho dinero que podría estar en obra pública o en el bolsillo de cada vecino por lo que digo que tenemos dos cuestiones; una es que se recupera la plata y otra las que les dice a quienes se corrompieron que no lo van a poder hacer más”, concluyó.

Mercedes Moreno afirmó que entendía la cuestión personal por el trabajo realizado, “pero es importante marcar la contradicción, ya que nos quedan muchas dudas sobre lo que estaríamos aprobando porque tiene tres dictámenes al pasar a Senadores y que no fue tratado por falta de quórum incluía aportes de las fuerzas políticas que nos representan y hablaban de dinero en cuentas off shore o sea que no sabemos que dictamen estaríamos apoyando”.

“En segundo lugar la Cámara no pudo tratar el proyecto porque no se llegó al quórum y las fuerzas política tienen libertad para manejarse desea manera y algunos legisladores de Cambiemos andaban de vacaciones; pensamos que el concepto de corrupción y ética no es un tema lejano que se plantea a nivel nacional sino que es un tema que se construye todos los días y nos parece que se debe avanzar en la lucha contra la corrupción y la ética es en nuestro compromiso como concejales es venir a trabajar todos los días y son las herramientas que tenemos”, agregó.

“Nos pareció importante tratar las irregularidades sobre aportantes de Cambiemos, nadie dio explicaciones salvo a usted señor presidente, pero deberían presentarse en la justicia para poder dejar en claro”, señaló

Garrido sostuvo: “No nos queda claro por lo que es difícil votar este proyecto que está bastante mal redactado. Por otra parte desde nuestro espacio político y en mi parecer personal todo corrupto tiene que estar preso, al igual que todos los privados que les dan las coimas; cómo creer en esta justicia y acompañar estos proyectos cuando hace algunas horas se destituye a un juez que apoyo reclamos docentes e intento frenar el tarifazo, (en referencia al platense Luis Arias) por lo que no se puede confiar en la justicia dependiente y para que esto no se convierta en una persecución salvaje”.

Otros temas

Se aprobó la creación del Registro Municipal de Establecimientos Geriátricos en el distrito de Tres Arroyos, proyecto que según se explicó colabora para la gente que busca un lugar para adultos mayores.

Se aprobó solicitar la limpieza de terrenos ubicados al sudoeste de la localidad de Copetonas donde se hallan envases de herbicidas y agroquímicos, y al haber normas al respecto, se solicita se apliquen las mismas en el marco de la gestión de residuos y la ordenanza aprobada en 2016.

Asimismo se requirieron informes sobre la extensión red de agua y cloacas en Pringles y Aconcagua; se solicitó incluir en el sitio Web del municipio los domicilios y números telefónicos de los Centros de Atención Primaria de la Salud, a la vez que se solicitaron informes sobre la falta de reemplazos de médicos en los mismos.

Se solicitó asimismo la realización de análisis de calidad de agua en Micaela Cascallares, en el sector de la localidad ubicado detrás de las vías del Ferrocarril.

Se pidieron informes sobre la obra que se lleva adelante en calle 25 de mayo del 200 al 300 ante problemas suscitados ante la falta de protección para la circulación d los transeúntes, causales de demora en la obra y plazo de finalización de la misma.

Ante la demanda de aumento de comedores comunitarios o merenderos, se pidieron informes sobre si hubiera registro y cantidad de los mismos, condiciones de higiene y manipulación de alimentos, y si reciben asistencia o subsidios por parte del Estado.

Al Consejo Escolar de Tres Arroyos se le solicitaron informes sobre problemas de infraestructura escolar en establecimientos de Tres Arroyos y que se informe en plazo perentorio las obras que la UEGD determino como prioritarias, detallando características y plazos de ejecución y si hay establecimientos cerrados por problemas de infraestructura enviando el informe luego a la Comisión de Turismo Cultura y Deportes para su seguimiento.

Un reclamo de la población de Copetonas llegó al recinto solicitando a las autoridades la posibilidad de otorgar un patrullero para esa localidad, por gestiones ante la Secretaria de Seguridad. Desde el Vecinalismo se informó a través de Luis Zorrilla que se encuentra en arreglo una camioneta Toyota y que un móvil de patrulla urbana fue afectado a esa localidad.

Otro punto aprobado de manera unánime fue dirigirse al Ministerio de Seguridad de la Provincia, para solicitar el mantenimiento de la Comisaria Primera ante el corte del suministro de gas y el deterioro en que funciona la dependencia, se solicitó y aprobó un proyecto surgido del Interbloque peronista, para que se arbitren “los medios necesarios para mantener el edificio y rehabilitar el suministro de gas y solicitar a las legisladoras del partido gobernante gestionen en tal sentido”.

Asimismo, se solicitaron limpieza de zanjas en Pasaje La Rioja entre Sargento Cabral y Lamadrid, y en Avenida Ameghino del 1000 hasta el arroyo, y atender reclamos de vecinos del Barrio Municipal en cuanto a limpieza y arreglo de calles, pérdida de agua y problemas ocasionados por perros sueltos en el barrio.

En el ámbito rural, se pidió al Ente Descentralizado Vial realizar trabajos en el camino vecinal hacia el paraje “La Horqueta”.

Se aprobó también un pedido destinado a evitar accidentes como el sucedido en las últimas horas en el acceso a la Escuela Agropecuaria, a lo que desde el vecinalismo se informó que para Vialidad Nacional ese tramo es de ruta abierta por lo que no se puede hacer más que señalización vertical y horizontal.

Se solicitó al Ejecutivo que se lleven a cabo arreglos en calle 35 al 2100 en Claromecó, y que se reparen los baches ubicados en la ciudad cabecera en calle French, del 300 al 400, San Lorenzo y La Plata y Pringles y San Lorenzo.