El Concejo reclamó informes sobre gestiones para destrabar situación en la Ex Laso

En la segunda sesión del mes, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad dirigirse a las autoridades locales del Ministerio de Trabajo para que informen sobre las gestiones realizadas para destrabar el conflicto entre la empresa Cereales 3 Arroyos (Ex Laso).

Con la presencia de los operarios de la fábrica en el recinto y en inmediaciones de la Plaza San Martín, los concejales Garrido y Salim fueron quienes hablaron en el momento, en principio Garrido fundamentando el pedido surgido desde el Interbloque peronista, en tanto Salim dio a conocer las gestiones realizadas desde que se tomó conocimiento de la situación empresarial y el inicio del conflicto.

Garrido: “Me toca de cerca”

“No es la primera vez que tratamos cuestiones que tienen que ver con los trabajadores , es muy difícil hablar de esta situación por la que pasan los compañeros, y sólo los que alguna vez hemos tenido incertidumbre, los que no podíamos dormir porque nos sabíamos si podíamos llevar un plato de comida a la mesa sabemos lo que es pasar por estos momentos”, sostuvo el concejal de Unidad Ciudadana, quien explicó además que “es de público conocimiento que percibieron la mitad de una quincena, lo que no es suficiente, y sabemos que la falta de trabajo desarticula la vida de cualquier persona, y muchos de los trabajadores de la ex Laso no saben que van a comer mañana; vamos a pedir el compromiso de todos los concejales, sabiendo las cuestiones urgentes que necesitan los compañeros, también de todas las fuerzas políticas para que todo el mundo pueda estar dando una mano”.

Solicitó “al DE que tenga contemplación en el cobro de tasas hasta tanto se resuelva la situación” a la vez que sostuvo: “adherimos al proyecto presentado por el Diputado Garate y le pedimos a sus dos diputadas Sr. Presidente –en referencia a Laura Aprile y Rosío Antinori - para que intercedan para resolver este conflicto”.

Garrido cerró su alocución afirmando que “me toca de cerca porque viví alguna situación similar hace algunos años; pedimos el esfuerzo de todos porque sabemos que la incertidumbre y la angustia es lo peor que le puede pasar a un trabajador”.

Salim: “No podemos menos que ponernos todos a trabajar para aportar lo que esté a nuestro alcance”

“Ante eso no podemos menos que ponernos todos a trabajar para aportar lo que esté a nuestro alcance”, dijo Salim, quien describió detalladamente las gestiones efectuadas ante los ministerios, pero llevó tranquilidad en el sentido que hay mucha gente preocupada, como el Intendente, el Secretario de Producción y los concejales para tratar de llegar a una solución”.

“Tenemos que tratar todos de empujar de este carro porque el objetivo es que la empresa vuelva a estar y se mantenga en marcha”.

“Me interesa destacar que tenemos que tratar todos de empujar de este carro porque el gran objetivo es que la empresa vuelva a estar y se mantenga en marcha, mas allá de los problemas que puedan transitar hasta estar en marcha, tenemos que ayudar a que se llegue a la mejor solución posible”, sostuvo el presidente del bloque del MV.

Reclaman designación de Equipo Técnico en la Comisaría de la Mujer

Otro punto destacado en el tratamiento de la sesión fue el proyecto de resolución por el cual el cuerpo legislativo se dirige al Ministerio de Seguridad de la Provincia solicitando informes sobre los motivos por los cuales no se ha designado hasta el momento un Equipo Técnico en la Comisaría de la Mujer en Tres Arroyos, surgido desde el Frente Renovador y fundamentado por la concejal Montenegro, quien sostuvo : “es lamentable tener que insistir en el tema de la Violencia de Género, a cinco días de haber tenido un nuevo femicidio en la ciudad, el de la señora Fabiana Suita”, tras lo cual solicitó al presidente del cuerpo realizar un minuto de silencio en su memoria, lo que se aprobó de inmediato.

“Es muy difícil hacer una alocución ante un hecho que conmueve, este crecimiento de violencia familiar cuando contamos con organizaciones para trabajar la temática pero la sociedad está inmersa en un clima de violencia”, dijo , y agregó que “la Comisaría de la Mujer es comisaria temática, acompañan, contienen y asesoran a la víctima, algo que es fundamental desde el primer momento en que la víctima entra en la Comisaría; contamos con personal de la fuerza en la Comisaria en Tres Arroyos, pero entendemos que se verían beneficiados con el aporte de un equipo que hoy no está, para garantizar el éxito del proceso judicial y proteger a la víctima”.

Desde el vecinalismo, la concejal Cittadino agregó que “a fines de 2015 se dejó sin efecto porque las comisarias pasaban a integrar la secretaría de Políticas de Género, y como ese año se creó la Casa de la Mujer, las profesionales que se encuentran en ese lugar, participan como equipo colaborador de la Comisaria de la Mujer pero no es conveniente que se mezcle la función”.

“Nosotras con las concejales Montenegro y Moreno llamamos la atención en diferentes circunstancias sobre el tema, y se superó la demora o el destrato que se producía en el Hospital, por lo que vemos necesario ante los últimos hechos acaecidos, es necesario que se tome la decisión política del Ministerio de Seguridad, de conformar el Equipo, por lo importante que es para esta problemática”.



Crearon el “Programa Municipal para la Prevención de Adicciones y el Consumo Problemático"

Fue convertido en Ordenanza el “Programa Municipal para la Prevención de Adicciones y el Consumo Problemático”, cuyo objetivo es diseñar y ejecutar políticas públicas de la temática, diseño, ejecución de acciones y prevención de la salud bajo la modalidad de trabajo de campo, escuelas clubs, CAPS, entre otros, contando con al menos 2 profesionales capacitados que coordinarán las acciones entre los actores que participan del proyecto municipal desde 2017: el CPA Ministerio de Desarrollo Social, Inspectoras escolares y concejales, y quienes se sumen a futuro, dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Social con la colaboración de la de Prevención y Salud.

La concejal Mercedes Moreno del FPV –PJ reseñó el diseño del proyecto y dijo que “traduce una experiencia concreta realizada por los distintos protagonistas de las distintas áreas mencionadas”, y agregó que “es nuestra manera de construir ordenanzas, generando consensos y escuchando a los protagonistas que van a replicar esta Ordenanza”.

Aramberri: “Felicito a quienes impulsaron la Ordenanza, invito a participar de un trabajo muy meritorio”

Por su parte, el vecinalista Francisco Aramberri, felicitó a quienes impulsaron la ordenanza y también reseñó que “el proyecto inicial, que se encuentra vigente, parte de una reunión que tuvo el Intendente con vecinos en una reunión, donde se habló el tema de las drogas, y Tres Arroyos no es una isla, por lo que se trató de decirles, en un programa de prevención, a los chicos, qué daño causaba el consumo de drogas”.

“Nos pusimos a trabajar para ver cómo darle la estructura a este tipo de programas, que no deben interrumpirse gobierne quien gobierne, creemos que es importante y ojala que el día de mañana podamos tener una Dirección o una Coordinación de Adicciones; invito a los concejales a participar en un trabajo muy meritorio”.

Otros temas

Asimismo, los concejales ratificaron convenio con la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia a nivel nacional por el cual se implementa el proyecto hacia una mejor calidad de vida seguridad y confort, y prorrogaron, a solicitud del Departamento Ejecutivo, la elevación del Presupuesto Municipal hasta el día 30 de noviembre.

Piden que se cumpla con la ley nacional que dispone creación del Observatorio de Precios

El concejal Fhurer desde el Peronismo Renovador fundamentó la presentación de un proyecto de resolución “para que se cumpla con la Ley 26.992, de creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el territorio de la Nación promulgada el 18 de septiembre de 2014 y reglamentada en 2015, el que dependía de la Secretaria de Comercio Interior”.

“Nadie ha intervenido ante el incremento exponencial de los insumos diarios” dijo, y rechazó seguidamente algunas expresiones de Sergio Massa, lanzadas hacia el sector productivo primario.

“En la ley se enfoca pero necesitamos de la voluntad política para que esta ley se cumpla porque no es imposible el control y la única forma que tenemos es a través de esta ley para sostener la economía familiar, los precios que subieron no bajan; teníamos un dólar a casi 44 pesos y hoy con un dólar de 35,80 no bajó el precio de la molinería ni los aceites; presenté el proyecto para enfocarnos, y que realmente se cumpla, para que el ciudadano no sufra el aumento indiscriminado”, manifestó.



Lescano: “En el actual organigrama desapareció el Observatorio”

Desde Unidad Ciudadana –PJ, Tatiana Lescano adhirió a las palabras de Fhurer y dijo que “el Observatorio fue parte de un paquete de medidas para la Defensa del Consumidor, en una serie de cinco o seis leyes dentro del organigrama de la Secretaria de Comercio Interior, cuyo titular era designado coordinador, para ejercer la defensa de los precios finales para que los consumidores no vieran afectados sus bolsillos. En las últimas dos resoluciones se delegan las funciones y en el actual organigrama desapareció el Observatorio que es el encargado de la aplicación de la Ley 26.992.



Pedido de reparación del equipo de Rayos del Hospital Pirovano

Desde Unidad Ciudadana se solicitó “con urgencia” a la Secretaría de Salud la solución de los inconvenientes técnicos en los equipos de Rayos del Pirovano, ante las dificultades que se producen al momento de tomarse placas radiográficas.

Se solicitó al delegado de Reta, la realización de mayores controles de tránsito en la Albufera de Reta ya que no se respetan las prohibiciones, especialmente los fines de semana.

Por mayoría, se aprobó un proyecto de resolución “rechazando cualquier intento de resarcir por parte del Gobierno Nacional a las empresas productoras de gas afectando fondos, en desmedro de otras áreas y también un incremento de tarifas”.

Más

También se solicitó al Ejecutivo la respuesta sobre diversas inquietudes de la Sociedad de Fomento de Claromecó, las que fueron transmitidas por mail a los diferentes bloques.

El bloque de AJUS propuso al Ejecutivo que se realice adoquinado camino del Barrio Obrero entre calles Bolivia y Cuba, “un camino interno, peatonal, distintivo del Barrio, considerado un pasaje histórico transitado por vecinos de ese barrio y del Plan Federal, por lo que ante las precipitaciones que degradan el camino se solicita el adoquinado del mismo con los adoquines retirados que se encuentran depositados en el Parque Cabañas”, según expresó su autor, Sebastián Suhit.

Desde Cambiemos, se pidió despejar las plazoletas de las ramblas en la Avenida Constituyentes, entre Moreno y el arroyo, según explicó el concejal Fabiano, “atento que se nota por huellas en las ramblas que los vehículos retoman sobre las mismas, algo que está prohibido” e hizo referencia a situaciones similares que se dan en las avenidas Ameghino y Almafuerte.

Su par de bancada, Daiana De Grazia solicitó que se proceda a la limpieza de la zanja lateral en Avenida Belgrano 1300, lo que está afectando a residentes en las inmediaciones, y sostuvo que se acompañaban fotos para dar cuenta que “ante las últimas lluvias, la acumulación de basura no permitía la circulación de los vecinos.

Un tercer reclamo del bloque de Cambiemos estuvo vinculado al pedido de reparación y reclamo ante autoridades de Obras Sanitarias por pérdidas de agua en Canadá 42, y Chile y Canadá, “la que fue solicitada en abril al intendente; lamentablemente luego de muchos pedidos de reparación no llegan los pedidos de soluciones, por lo que solicitamos que se arbitren los medios para evitar la pérdida de agua” tal lo expresado por “Ticho” Groenenberg.

Food Trucks y viviendas en Villa Italia

Fuera del Orden del Día ingresaron dos proyectos; el primero de ellos anticipado por LU 24, estuvo referido a la Ordenanza autorizando la licitación para explotar los “Food Trucks” en Claromecó y Dunamar, originado en el bloque vecinalista, y fundamentado por el concejal Zorrilla, quien indicó que el proyecto presentado “tiene como objetivo regular y ordenar para prestar servicios en sectores, donde no hay comercios como bajadas de playa, para permitir que los turistas puedan obtener una oferta gastronómica”.

El edil informó que “son seis habilitados: tres carros del lado del Claromecó, en zonas no concesionadas, y tres en Dunamar, con un canon que tendrá un piso de alrededor de quince mil pesos que serán destinados para la inspección de playa y controles de los mismos; contarán con todas las condiciones de seguridad, higiene y habilitaciones, con una regulación horaria para que no se generen posibles previas o lugares de encuentro nocturnos”.

“Hay que destacar el trabajo de Santiago Orfanó y el delegado Ávila y el trabajo desarrollado en la Comisión de Turismo”, concluyó.

Ya en el final de la sesión, se aprobó un Proyecto de Ordenanza sobre los adjudicatarios de quince viviendas en Villa Italia.