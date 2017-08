El Concejo solicita informes a PAMI regional por prestaciones y deudas al municipio

En la última sesión previa a las PASO del domingo 13, el Concejo Deliberante trató un profuso orden del día en el cual fueron diversos los temas tratados, y sin duda el que concitó mayor atención y reclamo por parte de los bloques fue un pedido de informes surgido desde la comisión de Salud y Acción Social, en un proyecto de resolución dirigido al titular regional de PAMI, Dr. Jorge Groppa, para que remita una serie de reclamos formalizados por los beneficiarios adultos mayores y el propio municipio ante la deuda que mantiene el Instituto con el Hospital Pirovano.

Fue la concejal Mercedes Moreno, presidente del organismo interno del deliberativo, quien expuso la situación e informó que se programó una reunión entre concejales, representantes del Centro de Salud Municipal y el titular de PAMI Tres Arroyos, a la que no concurrió éste último por no haber estado autorizado, es que se decidió pedir explicaciones a un nivel superior.

Desde su visión, Moreno explicó que el tema de la cobertura hacia los adultos mayores es un tema presente en el Concejo hace unos meses, cuando se agudizó la cobertura en las prestaciones que tiene la obra social con los adultos mayores, que vieron reducidos los medicamentos y aumentado a su vez los tramites a realizar, las modificaciones de atención por médicos de cabecera y especialistas, algunos fallecimientos por asistencia que no llegó a tiempo, se modifican las internaciones, y todo esto complica a los afiliados”.

“Hablamos de transparencia pero no hay transparencia si no hay conocimiento”

“Realizamos un pedido de un funcionario público a otro, como concejales y pedimos la transmisión de datos para saber cuál es la situación por la que atraviesa el adulto mayor. Hablamos de transparencia y creemos que ésta se basa en la posibilidad de información y es muy difícil que no haya transparencia si no hay conocimiento”, agregó.



Cittadino: “PAMI cambia de modalidad y queda en deuda con los prestadores siempre”

Desde el bloque vecinalista, la Dra. Claudia Cittadino fue quien informó respecto a cómo le afecta al municipio y repercute en el Hospital Pirovano esta situación, y se refirió con datos precisos a la deuda que PAMI mantiene con el municipio tresarroyense.

Dijo Cittadino que los funcionarios del Centro de Salud fueron dos veces a la comisión para escuchar posibles soluciones para resolver el problema, ya que PAMI cambió la prestación a una cápita, varias veces “tengo más de treinta años de médica y lo he visto, siempre con el criterio de economizar u optimizar servicios, pero la realidad es que nunca se logró y siempre históricamente queda con deuda con los prestadores porque cambia la modalidad”.

La deuda

Respecto a la deuda que hablan las autoridades del hospital es por traslados programados, dijo que “cuando el Hospital los hacía fue de 1.700.000 pesos, que sí conoce el Dr. Rodera porque participó de esa reunión y luego de una quita y refacturación que se hizo a pedido de autoridades de PAMI quedó en 1.080.000 pesos, dinero que fue conformado por los traslados, al día de hoy sigue la gestión pero aún no hay respuestas de cuándo se abonará”.

Otra situación fue respecto a las localidades, ya que la licitación la gana Vittal que incluye a las localidades, es para todo el territorio Por el servicio de traslado, Vittal mil, y no hay respuesta sobre cuándo va a abonar, 41370 mensuales y una cápita de $ 13,79 y hay 3000 capitados en las localidades; también se enferman los adultos mayores en las localidades y también necesitan atención, esto genera que nuestras ambulancias y el personal profesional y no profesional de las salas, o los CAPS, o el Hospitalito de Claromecó deben asistir”, manifestó Cittadino.

“Vittal cobra por ese servicio y quiere pagar menos”

“Por este servicio al día de hoy y de acuerdo a lo que tenemos entendido, porque no hemos podido ver el convenio, que era una de las cuestiones que queríamos ver para ver si estábamos en lo cierto, Vittal está cobrando por este servicio, pero hay un desacuerdo de convenio con el Hospital porque Vittal quiere pagar menos de lo que estaría cobrando de acuerdo al convenio que tiene con Nación”, agregó.

“Esta situación repercute en todos los servicios pero el Hospital atiende igual recargando recursos propios”

Otra de los temas es el cambio del sistema de prestación al sistema capitado, si bien se está promocionando como algo bueno para optimizar recursos, al hospital le significa menos dinero, este ajuste que hace PAMI a través del cambio de sistemas repercute en todos los servicios, uno de los más afectados son la cápita de especialistas y la de oftalmología; la de especialistas que antes atendían a través del Circulo Médico con este cambio de modalidad han decidido no atender y están a la espera de unas notas que se mandaron para ver si se puede volver al sistema anterior; el Hospital, con este cambio decide no absorber esta cápita, se sigue atendiendo igual a la población pero con el sistema de recargo de los recursos del Hospital.

“Oftalmología también, no había cápita afuera era solo la del Hospital, es un servicio al cual asisten muchos y se encuentra recargado”, dijo.

Los números: PAMI ocupa un 43 por ciento de internaciones y un 31 en los consultorios externos

“Hay algunos números que demuestra el esfuerzo que hacen el municipio y todos los vecinos de Tres Arroyos con el pago de la tasa solidaria de salud que es municipal: PAMI representa el 43 por ciento de la internación que tiene el Hospital, situación que coincide con la época invernal y con la mayor patología cardíaca y respiratoria que tienen los adultos mayores, y el 31 por ciento de atención de los que se atienden en consultorios externos del hospital, contando todas las especialidades” relató Cittadino.

“El ingreso del dinero que proviene de PAMI representa el 14 por ciento solamente del ingreso presupuestado para el Hospital para este año, que serían 32 millones de los 232 millones que se habían presupuestado, lo que genera más gastos de ambulancias, más gastos de profesionales y no profesionales, estamos hablando de personas que están en medio de esta discusión. La situación como decía la Dra. Moreno repercute sobre los adultos mayores y repercute directamente sobre el hospital, caja de resonancia por cambo de política que pueden ser economicistas o pueden ser de ajuste, de acuerdo al lugar de la tan mentada grieta que uno lo esté mirando”, concluyó.

Aprobaron la creación del Centro de Zoonosis y regularon tenencia responsable de mascotas

Asimismo, el Concejo Deliberante dio el visto bueno a la creación del Centro de Zoonosis y la regulación de la tenencia responsable de mascotas, en adhesión a las leyes provinciales y nacionales, y se derogó la ordenanza vigente.

La ordenanza aprobada crea el mencionado organismo “que dependerá de la Secretaría de Medio Ambiente, con facultades para identificar animales peligrosos, realizar castraciones y situaciones similares y podrá requerir aportes del SENASA, el ministerio de Agroindustria, el INTA y otras entidades para la prevención y control de zoonosis”, y establece la responsabilidad del dueño sobre las mascotas , las que deberán “ser controladas por cada dueño y reguladas por el municipio para transitar por la via pública, se consideran animales domésticos o mascotas y determina que los mismos sean responsables de sus acciones, y están obligados a prestar seguridad, alimentos y asistencia medica veterinaria, establece el método de esterilización que regula la población de mascotas e indica, entre otros términos que ante la violación y dejar sueltos a los mismos se impondrán multas tomando como base el diez por ciento del sueldo de un empleado municipal categoría dos de treinta y cinco horas semanales.

Los dueños deben proceder a la desparasitación y vacunación antirrábica, la que será provista por municipio o particular, en este caso debiendo abonarlas; ante una denuncia de mordedura, Zoonosis dispone del control antirrábico del can por un veterinario y si es recibida de modo particular, éste debe informar de acuerdo a ley 8056; la propiedad de la mascota se podrá establecer por declaración coincidente de más de una persona, y el centro de Zoonosis retirará de la vía publica a todo animal suelto. Asimismo se determina la prohibición de todo tipo de espectáculos que ofrezcan animales salvajes o exóticos.

El fundamento estuvo a cargo del concejal Giordano, quien manifestó que la nueva norma “reemplaza a la ordenanza 5311 /2004, la que había que actualizar, porque fijaba el valor de patentamiento canino en el marco de las leyes vigentes”.

Dijo el edil vecinalista que “para una tenencia responsable los perros deben estar en su domicilio, ya que es difícil controlar el crecimiento canino si deambulan por vía pública”, y respecto a la castración, ésta viene a reforzar las acciones que el municipio realiza para controlar a la población canina en situación de calle”.

Desde Cambiemos, Enrique Groenenberg manifestó el acompañamiento “haciendo hincapié en lo que hace a la tenencia responsable porque se incrementa cada vez más la presencia de los vagabundos en la vía pública”.

A su vez, el justicialista Augusto De Benedetto felicitó “a la comisión y a la Dirección de Bromatología, que se puso al frente de esta Ordenanza y trabajo en forma conjunta para poder controlar la población canina, ya que se genera el crecimiento ilimitado de cachorros y era imposible poder controlar; ahora habrá un antes y un después con la castración masiva”.

Desde el Frente Para la Victoria PJ, Martín Garrido sostuvo que “en principio acompañamos la Ordenanza”, aunque planteó algunas dudas respecto a qué se hace con el animal cuando se lo castra si se devuelve a la calle o queda en el refugio, los horarios determinados para las castraciones y la poca posibilidad de quienes residen en sectores alejados al emplazamiento del Centro De Zoonosis “los que deberían cruzar toda la ciudad para realizarlas sobre todo gente de los barrios”, y pidió dar mayor participación a los diferentes grupos mascoteros que operan en la ciudad, lo que fue contestado por De Benedetto quien planteó que el primer mes de funcionamiento será de prueba, a la vez que consignó que se pidió colaboración “a los asistentes sociales para hacer un relevamiento de perras en situación de calle; se está armando el equipo para que la gente no tenga que cruzarse la ciudad, sino hacer un trabajo coordinado para devolverlos a sus lugares” a la vez que manifestó que “Hay 350 perros y 50 cachorro en el refugio y no queremos convertirlos en un depósito al mismo, sino que la gente tome conciencia y adopte”, e indicó que “ hay gente que ofrece lugares de tránsito en sus hogares, como PACMA y otras ONG”.

Desde el massismo, Matías Fhurer propuso “que se piensen en los proyectos como éste en las localidades, de acá en adelante” ante una problemática similar a la que ocurre en la ciudad cabecera, y acompañaron la iniciativa, que finalmente fue aprobada por unanimidad.

Reclamo por la construcción de tres jardines de infantes

Se aprobó asimismo un proyecto de resolución para que la Unidad Educativa de Gestión Distrital y el Consejo Escolar informen sobre el estado de situación de la construcción de tres jardines de infantes, uno en la ciudad cabecera, y los dos restantes en Reta y Claromecó, destinados a incorporar la sala de tres años, fundamentado por la edil Callegari del FPV- PJ ante los anuncios de partidas efectuadas por el ex ministro Bullrich y el propio presidente Macri oportunamente en Posadas y La Pampa, y las expresiones del actual titular de Educación de Nación de ampliar la estructura existente por la imposibilidad de construir tres mil jardines en cuatro años, manifestando el ministro Finocchiaro que se harían cien y luego se harían ampliaciones para la incorporación de la sala mencionada a las estructuras existentes.

Otros temas

Se aprobaron también una serie de escrituraciones sociales, reclamos desde el bloque del Frente Para la Victoria respecto al estado de la pista de Skate ubicada en la Avenida del Trabajador y del mismo espacio y Cambiemos por limpieza de terrenos en diversos barrios de la ciudad. A iniciativa del Frente Renovador, se solicitó la realización de cloacas en calle Jujuy, del 500 al 600; Cambiemos pidió el cumplimiento de la ordenanza 5536/06, que establece un circuito único de circulación del transporte de cargas, aprobada unánimemente por el cuerpo, ante la ausencia de los controles correspondientes; el pedido desde el FPV –PJ sobre los costos de la obra de asfalto que se ejecuta en la ciudad ante la falta de información precisa de valores, conociéndose solamente que el recupero sería de un 80 % en la pavimentación y un 60 % en la de repavimentación.

Hubo un pedido de la bancada macrista respecto a la localización de los adoquines retirados de la vía pública, y el funcionamiento efectivo del geriátrico de Orense, el que se habilitaría el lunes próximo.

En otros aspectos, se aprobó también de manera unánime el pago a la empresa BAGSA por parte del Ejecutivo de la factura de gas del Centro Cívico de Cascallares, y la firma de un convenio con el ministerio de Agroindustria sobre requisitos de habilitación higiénico sanitarias para fábrica de chacinados.

No estuvo presente en la sesión el Renovador Soulé, y pidieron licencia los vecinalistas Giordano y Pellegrino.