El Congreso de la FEB aceptó la última propuesta salarial

El Congreso Extraordinario de la FEB aceptó este mediodía la propuesta salarial entregada por el Gobierno la semana anterior y realizó fuertes críticas a los agravios recibidos por los docentes durante esta última negociación.

Luego de una encuesta que comenzó el jueves y culminó ayer en todas las escuelas de la Provincia, los docentes definieron la aceptación de la oferta salarial realizada el último miércoles. Y el Congreso de la FEB ratificó hoy con su voto la decisión de los educadores.

“Los docentes consideraron que, a través de la lucha, pudimos perforar el techo salarial del 17% inicial que pretendía instalar el Gobierno, consolidar un incremento al básico de un 24% que perciben también los jubilados y un aumento de bolsillo del 27,5%”, explicó la presidente de la FEB, Mirta Petrocini.

Asimismo, la titular del gremio indicó que “es muy importante romper con el intento de cerrar un acuerdo paritario por tres años, que en la práctica significaba terminar con la Paritaria del sector, y que el presentismo no fuera una variable más del componente salarial, sino una discusión pedagógica que queremos discutir con las autoridades”.

Petrocini sostuvo que “a pesar de la aceptación, los congresales volvieron a transmitir su profundo malestar por las descalificaciones e intento de deslegitimar la lucha, que incluyeron descuentos, desprestigio hacia la tarea y hacia la representatividad, agresiones verbales, voluntariado, entre otros”.

La presidente de la FEB señaló que “se hace evidente que, a través de la lucha, pudimos conseguir un incremento que no es el ideal pero que tampoco es del 17%, como pretendía el Gobierno. Este es el resultado de meses de acciones gremiales y de no perder la convicción por conseguir un salario más digno”.

“Vamos a seguir reclamando por los problemas de infraestructura, los cupos y la calidad del servicio de comedores, la cobertura de cargos y todas aquellas cuestiones que nos alejen de una Educación Pública de calidad”, dijo Petrocini y agregó que “siempre sostuvimos que nuestra lucha no es sólo salarial; ahora falta que el Gobierno lo entienda y se siente a debatir con los representantes docentes acerca de estas problemáticas”.