El Consejo de Jóvenes cuestionó declaraciones de Antinori y consideran que el Estado debe escuchar los intereses de los adolescentes

Miembros del Consejo de Jóvenes, Juan Cruz y Francisco González, visitaron nuestros estudios, y solicitaron que se los convoque para analizar cuestiones vinculadas a su generación, con el fin de acercar propuestas y generar otras que sean del interés real de los chicos de la ciudad. Cuestionaron las declaraciones de la Diputada Provincial Rosío Antinori, sobre lo acontecido en Claromecó.

“Analizando ayer lo que se decía nos parece una mirada sensata de la situación, de tener la idea de convocar a los jóvenes. Es lo que planteamos; que nos convoquen a estas cosas. Nos gustaría tener el Consejo Municipal de Jóvenes, pero debe partir de los funcionarios del Ejecutivo ponerlo en marcha” manifestaron.

Respecto a lo acontecido en Claromecó, consideraron que “se maximizó la situación; no sucedió nada distinto a otros años. No hubo propuesta del Estado para con los jóvenes. Siempre se está mirando a los jóvenes, como las declaraciones de Antinori y Nickel que siempre se encara el tema desde lo punitivo y no desde generar actividades en distintos horarios y propuestas por los propios jóvenes. Todos celebramos la iniciativa realizada por un privado, pero hay que analizar las características que tiene el festejo; que es lo que quieren los jóvenes. Nosotros quisimos colaborar y tenemos que buscar propuestas que realmente les interesen, pero estas no son superadoras y está a la vista que no les resultan interesantes las del Estado”.

“Rosío Antinori parte del lado de sumarse a una discusión política de la que los jóvenes no estamos participando, para tener algo para decir de un lado demagógico y lógicamente Nickel sale a responder a esta situación. ¿Pero cuando se nos va a escuchar y vamos a traer las propuestas superadoras? Es incómodo ver a Nickel escucharlo hablar de la cantidad de móviles y demás, como si su trabajo fuera combatir el evento. No es una imagen agradable salir de un boliche y ver tres efectivos con itacas afuera del boliche, no es agradable para nadie. Cada vez los operativos son más grandes y no logran solucionar la situación”, advirtieron.