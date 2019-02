El Consorcio del Parque ratifica sus hechos y se solidariza con los empleados de la ex Laso

El administrador de la Asociación de propietarios del Parque Industrial de Tres Arroyos Miguel Tierno, envió un comunicado bajo la firma de la Comisión Directiva, en el que ratifican la denuncia penal realizada como última alternativa en contra del mecanismo de reclamo de los empleados de la ex Laso.

También manifiestan que el conflicto laboral es exclusiva incumbencia y responsabilidad de la ex Laso SA, y hacen hincapié en que se encuentra absolutamente solidarizado con la legitimidad del reclamo.

Sin perjuicio de ello, consideran que el mecanismo de reclamo elegido por dichos trabajadores, colisiona con otros derechos de idéntica jerarquía constitucional, y que hacen al interés del consorcio y a la convivencia civilizada de una república ajustada al Estado de derecho.

Finaliza el comunicado pidiendo la necesaria intervención del Estado para que se genere un ámbito de diálogo y comprensión mutua a fin de poder superar la familia industrial este difícil momento.

Con motivo de la movilización efectuada en la entrada al Parque Industrial por trabajadores de la ex Laso SA durante estos últimos meses y los riesgos a la vida de las personas que conllevan los actos de reclamo sucedidos en el ingreso principal al Parque Industrial y sobre la Ruta Nacional N°3, el consorcio se ha visto obligado en virtud de las responsabilidades que le compete, ante el seguimiento del problema desde su inicio y como último recurso, y ante el fracaso de las reiteradas conversaciones mantenidas con los trabajadores sin obtenerse un mecanismo que preserve el derecho a un reclamo laboral legítimo y no afecte el derecho -también legitimo- a desempeñar actividades económico-empresariales con las exigencias y resultados que las circunstancias actuales requieren, manteniendo inalterable estas fuentes de trabajo, tan necesarias y preciadas por nuestra comunidad.

En este contexto, resulta necesario esclarecer que la ex Laso S.A. conforma una empresa autónoma al consorcio, cuya conflictividad laboral es de su exclusiva incumbencia y responsabilidad, pero las consecuencias ruinosas derivadas para sus trabajadores, constituyente y constituyeron una profunda preocupación para este consorcio, quien desde el primer momento, y lo ratifica por este comunicado, se encuentra absolutamente solidarizado con la legitimidad del reclamo.

Sin perjuicio de ello, considerando el mecanismo de reclamo elegido por dichos trabajadores, colisiona con otros derechos de idéntica jerarquía constitucional, y que hacen al interés del consorcio y a la convivencia civilizada de una república ajustada al estado de derecho.

En este contexto, transcurrido varios meses en anómalas condiciones, generándose cada día mayores riesgos y agravamiento de los avasallamientos de derechos indicados, tales como la afectación de la libre circulación, la propiedad privada y pública, del libre comercio y circulación y la afectación de la actividad productiva y otras fuentes de trabajo, con perjuicios a la industrialización de productos con destino al consumo humano, la salud del personal que diariamente concurre al Parque Industrial, y la integridad física de las personas que circulan por las vías de transito afectadas, es que el consorcio se vio compelido a radicar presentaciones judiciales tendientes a que se investiguen las inconductas señaladas, que permitan deslindar los derechos del consorcio y los correspondientes al mecanismo de reclamo elegido por los ex trabajadores de Laso S.A.

Todo otro argumento que no sea el antes detallado escapa nuestro ámbito de incumbencia y no es interés de esta parte participar y/o afectar el derecho al reclamo laboral de los ex empleados de la fábrica Laso SA, pero si al mecanismo elegido de protesta que importa afectación de los derechos del consorcio y la responsabilidad por los riesgos y perjuicios que pueden generarse a la producción, a su personal empleado, a la actividad económica productiva y a la ciudadanía en general, con directa incidencia en los intereses de la comunidad de Tres Arroyos. La entidad se pone a disposición de los mismos para generar entre todos un ámbito que permita la libre expresión, eliminando el riesgo de vida para ellos y terceras personas que se han visto potenciados hasta el día de la fecha con los diferentes hechos acontecidos en el sector industrial, afectando además el normal funcionamiento del parque.

En este orden nos vemos obligados a garantizar a nuestros representados que se ha eliminado el riesgo de vida para ellos, sus dependientes, la ciudadanía en general y el riesgo ambiental para garantizar el cumplimiento de los procesos productivos que destacan la calidad de nuestros productos.

A la comunidad en general notificamos nuestras intenciones de poder lograr un Parque Industrial que siga teniendo las normas de seguridad y la producción en plena actividad, en beneficio de nuestros vecinos.

Por último, siendo esta gravísima perdida de mano de obra para nuestra ciudad una gran preocupación en la entidad, reiteramos a la ciudadanía en general que desde el primer momento de este cierre empresarial toda nuestra fuerza productiva ha estado a su entera disposición de este grupo de vecinos afectados por la desocupación; manifestando que es un principio rector de nuestro consorcio priorizar la generación de mano de obra, trabajo calificado y calidad de vida para los tresarroyenses, en forma permanente.

En el entendimiento de haber sido este comunicado un aporte a la pacificación y solución del problema suscitado, ratificamos nuestra solidaridad con los dependientes de ex Laso S.A. para que en forma articulada, incluyendo la necesaria intervención del Estado, se genere un ámbito de diálogo y comprensión mutua a fin de poder superar la familia industrial este difícil momento.