El Consorcio Pavimentador pide regularizar su comodato

En una nota enviada al Concejo Deliberante, el Consorcio Pavimentador pidió que se regularice el comodato por el predio en el que están instalados desde hace largo tiempo, y según indicó el edil Roberto Fabiano (Cambiemos), quien hoy presidió la Comisión de Obras Públicas ante la ausencia de Matías Fhurer, “hace cuatro años que están en el lugar sin que se le firme la prórroga, así que hemos solicitado a la Asesoría Letrada y a Industria y Comercio para verificar si el contrato es entre el Municipio y el Consorcio o entre el Consorcio y Ferrosur, para determinar cuál es la situación y actuar en consecuencia”.

Areneras

Respecto de la situación de los corralones y hormigoneras por la clausura de las areneras, Fabiano repasó lo ocurrido en la reunión, y aseguró que “nos enteramos en la reunión de una situación que no conocíamos, que tiene que ver con que aparentemente no le interesaría al concesionario de Claromecó hacer los cambios que se le indicaron, porque no le convendría económicamente. Pero nosotros desde el Concejo no conocemos los términos de esa concesión, pasó un mes y no hay ninguna manifestación ni del Ejecutivo pidiéndole que regularice la situación o renuncie a la concesión, ni tampoco del propio concesionario, al menos que nosotros sepamos, indicando qué es lo que quiere hacer”.