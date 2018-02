El CPR de Pringles interceptó a dos personas que eran buscadas por robo

En el camino de Indio Rico, personal del CPR de Coronel Pringles interceptó a un vehículo Gol, dominio COM 627, el cual estaba ocupado por dos personas de sexo masculino.

El hecho ocurrió ayer en horas de la noche, ambos individuos son mayores de edad, domiciliados en Indio Rico, sobre los que recaía una solicitud de paradero, por el delito de hurto por parte del Juzgado Criminal del Departamento Judicial de Tres Arroyos, y en causa 1625 del Juzgado de Paz Letrado de Coronel Pringles.

Más intervenciones

En el día de la fecha, el CPR de Coronel Pringles también tuvo actividad importante, ya que en el km 614 de la Ruta 51 se constató la presencia de un camión de hacienda marca Ford, dominio MAY 346, el cual transportaba animales vacunos y no poseía número de catastro ni en la cabina ni en la jaula del mismo.

Se labró la respectiva infracción, a tenor del Art. 10 de la Ley 10891, con la intervención del Ministerio de Agroindustria.