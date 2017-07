El CPR de San Cayetano incautó 10 vehículos en recorridas de prevención

El CPR de San Cayetano, en circunstancias de recorrer la zona rural en prevención de ilícitos y faltas en general, secuestró recientemente 10 vehículos y labró diferentes infracciones.

En los procedimientos intervino el Juzgado de Faltas local y se informó que se contó con la colaboración de los inspectores del área de Tránsito Municipal.

El detalle enviado por dependencia es el siguiente:

Camino vecinal “La Salteña”, Cuartel X, camión marca Mercedes Benz 1518, color blanco, remolcando cargador de hacienda, color marrón. Conductor GIAMBERDINO JOSÉ MARÍA (43) domiciliado en Orense, transportando 20 vacas, no ostentando habilitación sanitaria, carencia seguro en unidad remolcada y licencia de conducir. Secuestro rodados. INF. Art. 40 Inc. A, C y Art. 72 C-1 Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas y Art. 4° Resolución 581/14, injerencia de SENASA.

Ruta Provincial N° 75, Cuartel IX, Pulverizador marca PLA 3000, color amarillo. Conductor DE LA MATA FERNANDO (26), domiciliado en Orense. INF. ART. 62 Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local. (Circular con maquinaria agrícola en horarios nocturnos).

Ruta Provincial N° 75, Cuartel IV, vehículo marca Volkswagen Senda, color bordo. Conductor LAZARTE HÉCTOR ALFREDO (70), domiciliado en A. G. Chaves, careciendo seguro obligatorio para circular. Secuestro rodado. INF Art. 40 Inc. C y Art. 72 C-1 Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial N° 75, Cuartel IX, camión marca Volkswagen 17-250E, color blanco. Conductor VILLEBRO ALDO EMILIO (49), domiciliado en San Cayetano, careciendo licencia de conducir habilitante. Se aguardó el arribo de chofer habilitado. INF Art. 40 Inc. Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial N° 72 Km. 5, Cuartel IV, constatan presencia de equino suelto en la vía pública. Propietario LABARRE DANIEL (62), domiciliado en San Cayetano. Se ubica animal al resguardo en el predio rural perteneciente al infractor. INF. Art. 48 Inc. S Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial N° 72, Cuartel IV, camión marca Iveco 170E22T, color blanco, arrastrando acoplado tolva. Conductor: MUAPE ADRIÁN ESTEBAN (23), domiciliado en Copetonas, careciendo seguro del camión. Secuestro rodado. INF Art. 40 Inc. C y Art. 72 C-1 Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial N° 75, Km. 37, Cuartel IX, constatan sujeto practicando caza deportiva con dos perros raza galgos, Identificado: PÉREZ LEANDRO (30), domiciliado en San Cayetano. Se interdictan y entregan canes al causante. INF. ART 273 Inc. K y 274 Ley 10.081/83, injerencia del Ministerio de Agroindustria.

Ruta Provincial N° 75, Cuartel VIII, camión marca Scania P94DB, color blanco, arrastrando acoplado jaula marca FH, color verde. Conductor OYARZABAL MARTIN (18), domiciliado en Necochea, transportando 41 novillos, careciendo ultima unidad habilitación sanitaria para el transporte de animales vivos. INF. Art. 4° Resolución 581/14, injerencia de SENASA.

Ruta Provincial N° 75, Cuartel IV, camión marca Mercedes Benz 1114/48, color azul, arrastrando acoplado marca Montenegro, modelo 1961, color verde. Conductor PALACIOS WALTER (39), domiciliado en Quequen, transportando 7510 kg de huesos y 6810 kg de cebo, careciendo ambas unidades de leyenda reglamentaria. INF. Capítulo 28 - Art. 28.8 Decreto 4238/68, injerencia SENASA.-

Ruta Provincial Nº 85, Cuartel V, constatan presencia de un burro suelto en vía pública. Propietario SABATINI CARLOS MARIO (64) domiciliado en San Cayetano. Se ubica animal al resguardo en predio rural perteneciente al infractor. INF Art. 48 Inc. S Ley 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial N° 75, Km. 25, Cuartel VIII, camioneta marca Toyota Hilux, color gris, remolcando carro de hacienda, color rojo. Conductor NIELSEN SERGIO PABLO (42), domiciliado en San Cayetano, careciendo seguro obligatorio en elemento remolcado. Secuestro rodado. INF. Art. 40 Inc. C y Art. 72 C-1 Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.-

Ruta Provincial N° 75, Cuartel IV, camioneta marca Ford, modelo F100, color blanca, remolcando automóvil marca Peugeot, modelo 405, color gris. Conductor primer vehículo: AMADO RUBÉN CEFERINO (48) y el restante DEMETRIO DAMIÁN EDUARDO (40), ambos domiciliados en San Cayetano, careciendo seguro obligatorio. Secuestro rodados. INF Art. 40 Inc. C y Art. 72 C-1 Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial Nº 85, Cuartel IX, motovehiculo marca Kynco 125 c.c., color negra. Conductor ORTOLACHIPI AXEL CARLOS (20), domiciliado en San Cayetano, careciendo licencia de conducir y seguro obligatorio para circula. Secuestro rodado. INF. Art. 40 Inc. A, C y Art. 72 C-1 LEY N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.

Ruta Provincial N° 75, Km. 20, Cuartel VIII, camioneta marca Ford Ranger, color blanca, remolcando tráiler con bote. Conductor WALTER CRISTIAN JAVIER (53), domiciliado en Luis Guillon, careciendo seguro obligatorio en elemento arrastrado y luces traseras. Secuestro unidad. INF. Art. 40 Inc. C, Art. 31 B2 y Art. 72 C-1 Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.-

Ruta Provincial N° 85 Km. 45, Cuartel IX, automóvil marca Fiat Spazio, color azul. Conductor ROMAGNANO NOEL AUGUSTO EMILIANO (28), domiciliado en San Cayetano, careciendo seguro obligatorio para circular. Secuestro rodado. INF. Art. 40 Inc. C y Art. 72 C-1 Ley N° 24.449, intervención Juzgado de Faltas local.-

C.P.R. San Cayetano, vera Ruta Provincial N° 85, Cuartel IX, constatan sujeto practicando caza deportiva con dos perros raza galgos, Identificado: HERRERA ALEXIS FABIÁN, (18), domiciliado en Necochea. Se interdictan y entregan canes al causante. INF. ART 273 Inc. K y 274 Ley 10.081/83, injerencia del Ministerio de Agroindustria.