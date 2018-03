El crecimiento del Parque Industrial a través de la mirada del Secretario de Desarrollo Económico

Carlos Bayúgar, Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología habló con LU 24 sobre el crecimiento del Parque Industrial y la importancia para el municipio, ya que se lo pone como ejemplo modelo a nivel nacional.

“Han sido años muy importantes para el parque industrial, la posibilidad de conseguir servicios, como el gas que es muy difícil de conseguir y muy valioso, la luz, internet, telefonía, realmente es un parque modelo, no dudo en decirlo, el tema del fideicomiso fue clave para poder ampliar”, dijo Bayúgar.

Además agregó que “el fideicomiso es la figura para hacer negocios, ya existía desde hace tiempo pero aplicado a un parque industrial no se le conocía, entonces fue novedoso en ese sentido y debemos tener alrededor de 15 o 20 consultas de diferentes municipios con respecto a cómo se hizo este tema. El propietario de tierras se puso de acuerdo con la municipalidad, le fijaron un precio a una chacra de 42 hectáreas y cada vez que se vende un lote, esa plata la cobra el dueño de la tierra. El municipio se la cobra a la empresa pero después automáticamente se gira a contaduría. Funciona perfecto”.

Sobre el impacto del suplemento de Clarín valoró que “ayuda en que hay seriedad, hay un trabajo a largo plazo, hay un respaldo municipal, si bien el gobierno se ha mantenido desde hace 20 años el Movimiento Vecinal, esto habla de una política a largo plazo, en esto el intendente Carlos Sánchez para mí es un visionario. También quiero destacar el trabajo que venía haciendo Juan José Etcheto y no tengo más que palabras de agradecimiento para con él. Mi idea es tratar de mantener lo que se había hecho en el trabajo y si se puede en alguna cuestión crecer, bienvenido sea”.