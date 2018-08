El crimen de Leo es sólo un triunfo parcial de la marginalidad contra la que él luchaba

Como hicieron sus antecesores los Curruinca juntando alrededor del folklore a aquellos que por ahí habían equivocado el rumbo, tratando de mostrarles otras posibilidades de vida, Leo había encontrado en el hip hop una forma de luchar contra la marginalidad con sus propias armas: un género musical que denuncia la injusticia social, y encuentra en la danza una forma de expresión que atrajo de inmediato a centenares de pibes tresarroyenses que se fueron prendiendo de su movida en distintos barrios y espacios de la ciudad. “Algunos salieron de la droga cuando empezaron a bailar con él”, dice un audio de Whatsapp que llegó a LU24.

Leonardo Curruinca llevó su arte al programa Envión, lo mostró fuera de la ciudad, hizo que varios de sus discípulos salieran de las calles del barrio al video, y de ahí al reconocimiento. Un circuito que la marginalidad no tolera, y que más allá de lo que cuenten los fríos hechos, le terminó costando la vida.

“Hay noticias que uno nunca quiere recibir, y el fallecimiento de Leo Curruinca el día de hoy es una de ellas. Aunque su paso por nuestro estudio fue breve, hemos compartido en otras oportunidades con él y sus alumnos de Step Brothers Crew, tales como el flashmob del año pasado y otros espacios de danza. Pedimos justicia y que su asesinato no pase a engrosar las estadísticas de casos IMPUNES. Nuestras más sinceras condolencias a su esposa y su familia. Basta de puertas giratorias para asesinos y criminales! Hoy hay una familia arruinada!”, dice la profesora y bailarina Ayelén Herrero en Facebook.

“Amigo de mis hijos, él hacía hip hop en el Envión. Una lástima, no lo puedo creer, un chico buenísimo, mis hijos están tristísimos”, dice una mamá en la misma red social.

“Leito querido, está noticia lleno de tristeza nuestros corazones, Q.E.P.D siempre tendremos los mejores recuerdos, esa sonrisa con la q recibías a cada chico q llegaba a tus clases. ¡Lamentablemente los buenos siempre mueren!”, refuerza otro mensaje.

Valeria, otra usuaria de Facebook, recuerda que el 21 de agosto de 2015, tres años antes del crimen de Leonardo Curruinca, LU 24 Radio Tres Arroyos publicó “El Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos condenó a Santiago Rodolfo Lazarte a cumplir la pena de 3 años de prisión de ejecución CONDICIONAL, tras hallarlo penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en la parrilla “Gran Danés” y robo agravado de vehículo dejado en la vía pública" Ante un delito semejante lo dejaron en libertad condicional sin ni siquiera ir a la cárcel. Hoy mató a un muchacho inocente. Nuestra seguridad está en manos de jueces irresponsables e ineptos que con sus fallos aberrantes originan muchos otros daños y muertes”, menciona la oyente y lectora de LU 24 Radio Tres Arroyos Oficial.

Por eso la muerte de Leo Curruinca es apenas un triunfo parcial de esa marginalidad contra la que él luchaba. Porque ahora que toda la ciudadanía los está mirando y lo reclama, quienes tienen la responsabilidad de combatir al delito y sus consecuencias con herramientas eficientes y provistas por la ley y todos los organismos del Estado, deberán actuar como corresponde. Y habrá justicia.