El #Cuéntalo, con desgarradores relatos tresarroyenses

#Cuéntalo, fue la primera tendencia en Twitter durante todo el domingo, miles de mujeres han compartido experiencias de abuso, propias o ajenas, entre las que se encuentran los desgarradores casos de Nair Mostafá y Florencia Cuevas, ocurridos en nuestra ciudad.

La tendencia comenzó a desarrollarse en España por la indignación ante el fallo judicial a los miembros de "La Manada", banda integrada por cinco hombres condenada por abuso sexual contra una mujer y no por violación grupal, que era más grave.

A nivel nacional, donde en los últimos años ha cobrado mucha fuerza la lucha de las mujeres como es el caso del Ni una menos y ahora el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, los usuarios en las redes han utilizado en el hashtag para visibilizar distintos casos de femicidios, abusos y de redes de trata.

El tweet por el caso de Florencia Cuevas dice lo siguiente:

Tengo 12 años. Fui a una fiesta de cumpleaños, a un "asalto" en el Parque Cabañas. Me drogaron y alcoholizaron. Aparecí violada y muerta en el arroyo del parque. Mis asesinos y violadores: libres.

Lo cuento yo porque Florencia Cuevas no puede. #Cuentalo — victoria (@victoriajatib) 28 de abril de 2018

Mientras que el tweet por el caso de Nair Mostafá expresa lo siguiente:

Tengo 9 años. Encontraron mi cuerpo semidesnudo en las vías del ferrocarril. Me violaron y me estrangularon. Mi caso tuvo 10 detenidos, y ningún acusado. Lo cuento yo, porque Nair Mostafá no puede. #Cuentalo — sᴏғ (@sxfia_f) 30 de abril de 2018

El hashtag ha tenido una gran repercusión y todas las historias son simplemente devastadoras y el que haya casos que ocurrieron en Tres Arroyos significa que lamentablemente le puede ocurrir a cualquiera. #Cuéntalo, una interesante movida para pedir justicia.