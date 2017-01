El cuerpo de guardavidas de Claromecó trabaja con un aparato que mide la distancia de los rayos

Fernando Yitani, integrante del cuerpo de guardavidas en Claromecó, conversó con LU 24 sobre la aparatología con que cuentan para detectar los rayos en tormentas que se aproximen a la playa. “Este aparato fue una gestión del Jefe de Guardavidas, a partir de la problemática de los rayos en las playas argentinas, empezamos a tener muchas precauciones sobre ese tema y ante la necesidad de resguardar la seguridad de la gente adquirimos este aparatito que nos salva un montón para saber si tenemos una tormenta eléctrica, la distancia y la tendencia que tiene la tormenta para poder prevenir a la gente en caso de que se aproxime”, dijo.

Sobre cómo se utiliza contó: “Cuando estamos en la playa empezamos a ver que viene una tormenta o frente de tormenta que puede llegar a ser eléctrica, la vamos observando, vemos la tendencia que tiene, entonces cuando vemos que está un poquito cerca o la vemos en el horizonte, prendemos el aparato y el aparato mismo nos marca la distancia que está el rayo, no solo la distancia del rayo sino la tendencia que está haciendo la tormenta porque el rayo puede estar, pero no tiene una tendencia peligrosa, entonces por ahí no se saca la gente porque el rayo está muy lejos y la tendencia que tiene no implica una peligrosidad grande para la gente”.

“Ahora cuando vemos que se está aproximando y tiene una tendencia muy peligrosa enseguida sacamos a la gente del agua, las retiramos inmediatamente y les explicamos que viene una tormenta eléctrica y vayan a un lugar seguro”, agregó.

Asimismo indicó que el cuerpo de guardavidas cuenta con un oxímetro: “Es un dedal que les ponemos a las personas que, o bien sacamos del agua, o tiene un desmayo, o para otras muchas cosas también, por alguna alergia o alguna cosa que nos indique que el nivel de oxígeno en sangre está bajo, eso nos sirve de referencia para aplicar alguna clase de oxigeno si es necesario y el porcentaje del mismo. Si la persona necesita mucho oxigeno porque la referencia es muy baja enseguida llamamos al sistema de emergencias médica y es trasladada inmediatamente, eso nos ha salvado muchísimo para la evaluación de las personas”.

Finalmente Yitani brindó algunas recomendaciones para los turistas: “Lo que decimos todos los años que se cuiden de bañarse en lugares que no están custodiados por guardavidas, que vengan a las zonas de baño, que en los días que está el mar muy peligroso al menos pasen por la playa, por la zona de baño, que se fijen qué color de bandera ponen los guardavidas y tomar las precauciones necesarias. No les vamos a prohibir que se metan en el mar pero si tenemos una bandera de mar muy peligrosa, ahí sí, tendrían que tener los recaudos suficientes para no meterse al agua”.