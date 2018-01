El cuidador del Parque Miedan encontró un televisor robado

Carlos Bustos, cuidador del Parque Miedan, sorprendió en las últimas horas a un joven cuando escondía entre las plantas del lugar un televisor robado. Llamó a la Policía, y aunque no pudieron dar con el autor del hecho, su gesto permitió que un objeto de valor fuera recuperado por su propietario.

“Hoy vi movimientos raros, con chicos que iban y venían, hasta que en un momento observo que desde 1810 un chico venía corriendo con algo entre las manos. Entró a la zona donde hay más vegetación, y dejó algo allí. Cuando me acerqué para ver qué estaba haciendo, salió corriendo. Entonces encontré un plasma, y cumpliendo con mi compromiso ciudadano, llamé a la Policía. Se hizo un operativo cerrojo para encontrarlo pero lamentablemente no se pudo”, relató el parquero.

Según Carlos, el televisor estaba escondido de manera tal que no fuera advertido por el paso de los vecinos, con la intención de volver a buscarlo. “Sabemos que hubo un robo, a una señora, a la que le llevaron también un teléfono, quizá sea esta misma persona que lo escondió en su bolsillo. Si fue esta mujer la víctima, lo importante es que haya recuperado lo suyo”, consideró.

“Hace un año que le estoy cambiando un poquito la cara al Parque y poniéndole el hombro”, finalizó Carlos Bustos.