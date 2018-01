El debate vuelve a las redes sociales: Reina del Trigo, ¿sí o no?

En consonancia con ciertos cambios de paradigma en cuanto al respeto por los derechos de la mujer, y decisiones similares que se tomaron en otros distritos, la Comisión Ejecutiva de la Fiesta Provincial del Trigo resolvió el año pasado no realizar la elección de la Reina. La iniciativa generó adhesiones y también rechazos, pero lo llamativo es que el debate vuelva a instalarse un año después, en las redes sociales.

La creación de un grupo, todavía con pocos adherentes, denominado “Dereina provincial del trigo” (sic) en Facebook y, sobre todo los comentarios posteados en grupos de venta e intercambio en la misma red social por el usuario Cortadi T. Sergio dieron origen a la aparición de diferentes posturas, hay que decirlo, varias de ellas favorables al regreso de la elección de la soberana triguera.

Muchos tresarroyenses se limitan, porque la propuesta de Cortadi apunta concretamente a que se haga la elección, a decir sí, mientras otros señalan que “el año pasado fue un embole y también (que vuelvan) los desfiles de todas las bandas como antes”, y que “no es lo mismo la Fiesta del Trigo sin la elección de la reina”, entre otras consideraciones.

El grupo creado para generar opiniones al respecto indica, en tanto, que “el objetivo es para que vuelvan a elegir la Reina Provincial del Trigo. El que esté de acuerdo bienvenido y el que no por favor que no ofenda y se esconda tras un Facebook trucho. Hay muchas chicas que quieren estar en esa pasarela, si tú no opinas igual a nosotros no dejes que tu hija se suba a una pasarela y listo. Con todo respeto elegir a la reina no implica verla en traje de baños, se puede evitar”.

Voces en contra

Quienes no están a favor de la propuesta consideran que “esta gente quiere es seguir imponiendo un modelo al cual las mujeres tienen que seguir, que si no sos 90 - 60 - 90 no vas a ganar nada en la vida, porque claramente la “reina” gana si tiene esas medidas. Eso es lo que le enseñan a los más pequeños, los que después andan haciendo bullying a las nenas gordas en las escuelas, y los mismos que les dicen feas a las nenas que no son iguales a una modelo de pasarela o una Barbie. ¿Por qué estos certámenes de belleza no ponen una amplitud de talles y medidas? Por qué no se ponen a votar por cosas más importantes, como que en los locales cumplan con la ley real de talles reales y obligatorios y que no vendan la imagen de un maniquí desnutrido en la vidriera. Que no le arranquen la cabeza con precios incoherentes a una persona por usar un talle 50 de pantalón. Por personas como ustedes si no usas talle 36 no sos nadie en la vida… Pero si ustedes quieren sigan fomentando la anorexia y la bulimia, sigan fomentando la forma de ver a la mujer como un objeto sea traccion arriba de una pasarela, valorizada solamente por sus medidas y su "belleza"”, dice un usuario de Facebook.

“¡Como si las chicas fueran objetos a los cuales mostrarlos, exhibirlos, si son "lindas" ganan y si no no! Basta de cosificar a las mujeres, si quieren que desfilen varones. Abajo la heteronormatividad, el machismo y el patriarcado!”, dice otro, respecto de la propuesta.

El debate está instalado y habrá que seguir su evolución.